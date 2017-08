Éstos son los 4 países con más ateos en el mundo

¿Eres religioso o ateo? Sin importar si crees o no en Dios o no, hay naciones a nivel mundial que dejaron a un lado sus creencias y, algunas de ellas, son potencias mundiales.



China, Reino Unido, Suecia y República Checa son los países en donde viven más ateos, según una investigación realizada por Worldwide Independent Network of Market Research y Gallup International.



Por ejemplo, en China sólo el 9 por ciento de sus habitantes se considera religioso, el 67 por ciento es ateo y el 23 por ciento se autodenomina como no religioso.



Las creencias comenzaron a disminuir el año pasado, cuando las escuelas prohibieron a los padres promover cualquier tipo de adoctrinamiento de esa índole u obligar a los niños a vestirse conforme alguna agrupación de ese tipo, además de que se cancelaron las actividades que involucraran a la religión.



En Suecia, el 18 por ciento de las personas se definen como ateo y el 55 por ciento como no religioso, mientras que la República Checa es un 25 por ciento ateo y un 47 por ciento no religioso. En el Reino Unido, el 11 por ciento de las personas dicen ser ateo y el 58 por ciento no religioso.



En el caso de México, sólo hay ocho por ciento de población atea.



¿Y el resto del mundo?



Las religiones aún prevalecen en gran parte de los países. Según el mismo estudio, el 62 por ciento de la población se define como religiosa.



De ellos, 74 por ciento considera que tiene alma, 71 por ciento cree en Dios, 56 por ciento piensa que existe el cielo, el 54 por ciento afirma que hay vida después de la muerte y el 49 por ciento le teme al infierno.



Las naciones donde las creencias aún son arraigadas son Tailandia (98 por ciento de su población), Nigeria (97 por ciento), Kosovo, India, Ghana, Costa de Marfil y Papúa Nueva Guinea.



Los datos de ateos y religiosos también tiene qué ver con las edades de los más de 66 mil encuestados alrededor de 68 diferentes naciones.



74 por ciento de las personas entre los 18 y 24 años creen en Dios, en comparación con el 67 por ciento de los mayores de 65 años.



De los entrevistados, el 60 por ciento de los más jóvenes creen en la vida después de la muerte contra el 45 por ciento de los adultos mayores.



"Aquellos que tienen niveles educativos más bajos y que ganan menos, tienen más creencias religiosas en comparación con aquellos que han alcanzado niveles de educación superior y tienen un ingreso más alto", explica la encuesta.



Con información del Foro Económico Mundial.