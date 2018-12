Estos son los 10 mejores libros de 2018, según NYT

Las historias están por doquier y abundan en el mundo de las palabras. Entre tantas opciones, quizá te parezca complicado comenzar a leer una nueva obra. Si este es tu caso, no te preocupes. Uno de los medios de comunicación más prestigiosos del mundo trae para ti una lista que puede aliviar tu decisión literaria.

Como lo dicta la tradición, The New York Times publicó el último día de noviembre su compilación con los mejores libros de ficción y no ficción de 2018.

Este listado es realizado con base en las reseñas de críticos del NYT, que se encuentran en la sección 'Book Review'. Los libros van desde 'bestsellers' hasta ganadores de premios reconocidos en la industria.

1. 'Asymmetry', de Lisa Halliday

Fuente: Amazon.

Esta novela de Halliday se conforma por dos partes: primero, una aventura amorosa entre un escritor con un parecido notable a Philip Roth y una escritora a la mitad de sus 20; y segundo, un economista estadounidense de ascendencia iraquí que es detenido en el aeropuerto Heathrow de Londres. Historias que parecen dispares pero que se unen de forma inesperada.

2. 'The great believers', de Rebecca Makkai

Fuente: Amazon.

"Empática sin llegar a lo sentimental". Así describe The New York Times a la novela de Makkai, la cual cursa en dos lapsos: mediados de los 80, comienzo de la epidemia del Sida; y París en los ataques terroristas de 2015. El terror y las consecuencias de una enfermedad que se extiende en el mundo, y búsquedas de pérdidas que jamás debieron ocurrir rodean este libro.

3. 'The perfect nanny', de Leila Slimani

Fuente: Amazon.

Esta historia impacta desde el principio: una niñera que mata a los dos niños de los que está a cargo. Si esto no es suficiente, lo que apunta a cautivar aún más al lector es la relación detrás de la madre y la niñera. Deseos prohibidos, tensiones raciales y suspenso. Esta novela bestseller sale de lo convencional.

4. 'There, there', de Tommy Orange

Fuente: Amazon.

Esta novela retrata a un grupo de nativos americanos, residentes de Oakland, California, en su viaje a una celebración típica, en donde los detalles de "pura belleza se disparan contra lo más mundano", dice NYT.

5. 'Washington Black', de Esi Edugyan

Fuente: Amazon.

Campos de azúcar de Barbados. Un chico de 11 años, de nombre George Washington Black, es elegido por Christopher Wilde para ser su sirviente. En un destino dispar al esperado, Wilde lo convierte en su acompañante y amigo. Lo mismo que unió a estos dos personajes los separará, pero habrá un proceso largo de redescubrimiento.

6. 'American prision', de Shane Bauer

Fuente: Amazon.

Periodismo gonzo. En 2014, Bauer se infiltró cuatro meses en una cárcel privada de la parte rural de Luisiana, Estados Unidos. Parece poco tiempo, pero fue suficiente para retratar las prácticas de sufrimiento que son un negocio para las prisiones de este tipo.

7. 'Educated', de Tara Westover

Fuente: Amazon.

Westover es una escritora con un grado académico de doctora en Historia por la prestigiosa Universidad de Cambridge. Llegar a este punto es complicado, pero cuando naces en un círculo familiar de siete hermanos, lejos de las grandes urbes, con la Biblia como única posibilidad de lectura y sin un certificado de nacimiento, Tara Westover alejó todos los obstáculos, incluso familiares, para lograr su objetivo. Esta autobiografía es testigo de la sed por el aprendizaje.

8. 'Frederick Douglass', de David W. Blight

Fuente: Amazon.

Una las figuras más representativas en contra de la esclavitud en Estados Unidos. Frederick Douglass, el hombre que se convirtió en referente para Abraham Lincoln, escribió tres autobiografías donde describía sus hazañas. Sin embargo, Blight va más allá de las palabras del mismo personaje y profundiza en su vida pública y privada.

9. 'How to change your mind', de Michael Pollan

Fuente: Amazon.

"Es un viaje que te lleva a preguntar cómo, en última instancia, podemos aprovechar al máximo nuestras existencias como seres conscientes en el mundo", dice la reseña del NYT. El libro de Pollan analiza el incremento-caída-incremento de las drogas psicodélicas en el mundo, y las experiencias psicodélicas que llevan al ser humano a desprenderse de pensamientos egoístas.

10. 'Small Fry', de Lisa Brennan-Jobs

Fuente: Amazon.

Otra autobiografía en el listado. Lisa Brennan-Jobs escribe sobre dos mundos totalmente distintos: el de su madre, Chrisann Brennan, una artista inestable y alejada de la riqueza material; y el de su padre, Steve Jobs, quien fue cofundador de uno de los emporios más poderosos del planeta hasta la fecha, Apple. El libro aborda la personalidad de Chrisann y Steve, y la infancia de Lisa que se desenvuelve en el en ese entonces creciente nido de empresas tecnológicas Silicon Valley. Pero también detalla el carácter siempre cambiante de su padre, que un día podría ofrecer atención y al otro ni una sola palabra.