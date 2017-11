Esto es lo que sabemos de 'Paradise Papers'

Nuevos datos de un bufete de abogados offshore podrían volver a exponer la riqueza oculta de algunos individuos, y mostrarían cómo empresas, fondos de cobertura y otras entidades podrían haber evitado pagar impuestos.



Un año después del escándalo de los Papeles de Panamá, una filtración masiva de información confidencial del bufete de abogados Appleby Group Services, con sede en Bermuda, ha vuelto a poner el foco en el uso de las cuentas extraterritoriales.



Aquí un resumen de los aspectos más destacados hasta el momento de la información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, de sus siglas en inglés) y medios de comunicación en el caso llamado 'Paradise Papers'.



-El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, se enfrenta a preguntas sobre sus declaraciones financieras al Congreso y al Gobierno después de revelarse que no dio a conocer lazos empresariales con el yerno del presidente ruso, Vladimir Putin, y un oligarca bajo las sanciones de Estados Unidos. Los documentos de Appleby incluyen detalles de la participación de Ross en una empresa naviera, Navigator Holdings, según el New York Times.



-Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían frenar las consideraciones para una reforma de la ley tributaria después de que los informes alegaran evasión fiscal por parte de empresas multinacionales estadounidenses, entre ellas Apple y Nike, según dijeron demócratas del Congreso y grupos de defensa de impuestos.



-Sobre México, los documentos implican al difunto Marcial Maciel Degollado, fundador de la orden católica los Legionarios de Cristo y cuyo legado se vio empañado por acusaciones de abuso sexual infantil, quien presuntamente tenía una compañía en las islas Bermudas.



-Los multimillonarios mexicanos Carlos Slim Helú y Alberto Baillères González son algunos de los nombres que aparecen en los documentos, de acuerdo con Proceso.



Otros mexicanos mencionados son José Fernando Calderón Ayala, quien fue consejero de Alfa y de Femsa, así como sus hijos. Pablo González Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex y su esposa Gabriela Vargas Guajardo, que pertenece a la familia que opera la concesión de MVS Radio. Manuel Zubiria Maqueo, exdirector de Caminos y Puentes Federales; Joaquín Gamboa Pascoe, quien fue senador y secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), y el banquero Paul D’Agata, consejero suplente del consejo de administración de Scotiabank, entre otros.



-El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este lunes que investigará los casos de los contribuyentes en México a los que se refiere en Paradise Papers.



-Las autoridades fiscales canadienses están examinando informaciones que vinculan una figura clave en la recaudación de fondos del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con fideicomisos offshore en el Caribe. El empresario de Montreal Stephen Bronfman, hijo del multimillonario Charles Bronfman, fue uno de los individuos citados por organizaciones de noticias como Canadian Broadcasting, Radio-Canada y Toronto Star en la filtración de documentos bancarios del domingo.



-La comercializadora de materias primas Glencore es uno de los principales clientes de Appleby, que incluso tiene una "sala Glencore" en su oficina de Bermuda en la que guarda información sobre las 107 compañías offshore de la operadora, según la investigación ICIJ.



-El prominente inversor de Silicon Valley, Yuri Milner, uno de los primeros patrocinadores de Facebook, se asoció en dos inversiones con el banco ruso VTB Bank PJSC, controlado por el Estado, antes de que éste fuera sancionado, según confirmó su portavoz el viernes. Los detalles sobre la relación entre Milner y VTB surgieron a raíz de los Papeles del Paraíso.



-Autoridades indonesias están investigando si el excandidato presidencial Prabowo Subianto y los hijos del exdictador Suharto, mencionado en los documentos filtrados, están violando las leyes fiscales del país.



-Un norcoreano figuraba en los documentos filtrados como accionista de una compañía con sede en Malta que podría haber estado involucrado en la transferencia de trabajadores de la construcción norcoreanos al extranjero, según Newstapa, miembro surcoreano del ICIJ.



-La reina Isabel II del Reino Unido realizó una serie de inversiones en un fondo de las Islas Caimán a través del patrimonio privado de la familia real británica, el Ducado de Lancaster, según el periódico The Guardian.



-Lord Michael Ashcroft, importante donante del Partido Conservador del Reino Unido, tenía vínculos con un fideicomiso con sede en Bermuda con activos valorados en hasta 450 millones de dólares, informó The Guardian.