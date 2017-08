¿En quién confía más el mundo: en Trump o Putin?

Personas alrededor del mundo confían más en el presidente ruso Vladimir Putin para lidiar con asuntos mundiales que en su homólogo estadounidense Donald Trump, señala un estudio del Pew Research Center.



De 36 países encuestados, 22, entre ellos Alemania, Francia y Japón, confían más en Putin, según el sondeo de primavera de la encuestadora.



En 13 países la confianza fue mayor en Trump, incluyendo el Reino Unido, India e Israel. Sólo los tanzanos los consideraron iguales.



EU, que también fue incluido en la encuesta, no fue consultado sobre el tema, y China no fue encuestada. Pew realizó su sondeo entre el 16 de febrero y el 8 de mayo.



Pew dijo que 23 por ciento del público estadounidense tenía confianza en Putin, mientras que 53 por ciento comparte la misma sensación por Trump.



Globalmente, un promedio de 60% de la población de 37 países, incluyendo EU, dijo que carecen de confianza en las acciones del líder ruso en asuntos mundiales, frente a 26 por ciento que dijo que está haciendo un buen trabajo.



Aproximadamente un tercio de los países encuestados considera a Rusia como una gran amenaza para su país, similar al nivel de preocupación causado por China y EU.



La encuesta se realizó antes de que Trump firmara un proyecto de ley que amplía las sanciones contra Rusia por Ucrania y la respuesta del Kremlin, que ordenó que EU redujera el personal de sus misiones diplomáticas.



Las tensiones también han aumentado a medida que el Congreso y el FBI avanzan en las posibles relaciones entre el equipo de Trump y Rusia, durante la elección presidencial de 2016 en EU, Trump ha llamado a la investigación una "cacería de brujas".



La mayoría de los rusos cree que Putin ha mejorado la situación de su país en el mundo, según la encuesta del grupo no partidista con sede en Washington.



Mientras tanto, las opiniones estadounidenses y rusas se han vuelto menos duras. El número de rusos que ven a EU de manera favorable subió a 41 por ciento, de 15 por ciento en 2015.



El sentimiento positivo también aumentó entre los encuestados en EU, a 29 por ciento de 22 por ciento, dijo Pew.