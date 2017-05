Papel higiénico marca Trump saldrá a la venta y fue idea... ¡de un mexicano!

Un empresario mexicano que se sintió ofendido por los insultos de Donald Trump a sus compatriotas está aprovechándose de un posible descuido del magnate en el manejo de su marca.



El abogado Antonio Battaglia se apresta a sacar al mercado un papel higiénico marca “Trump”, que publicita con mensajes como “Suavidad sin fronteras” y “Este es el muro que sí vamos a pagar”.



El Instituto de la Propiedad Industrial de México concedió a la empresa de Trump el derecho a explotar la marca en una cantidad de sectores, como la construcción, el turismo, hoteles, bienes raíces y servicios financieros. Pero la Trump Organization ni se molestó en registrar la marca para el papel higiénico y la solicitud de Battaglia fue aprobada en octubre del 2015, según los archivos del Instituto.



Se espera que el papel salga a la venta más adelante este año. El 30 por ciento de las ganancias será donado a programas de apoyo a los migrantes.



Battaglia dijo que le “molestó mucho” lo que dijo Trump al lanzar su candidatura a la presidencia, ocasión en la que describió a los inmigrantes que entran ilegalmente al país como delincuentes, traficantes de drogas y violadores.

"Mi cabeza fue, no podemos quedarnos callados, ¿no?”, indicó el abogado. “Voy a poner un granito de arena, a dar una respuesta".

Battaglia dijo que firmó un contrato de 400 mil pesos para producir suficiente papel como para llenar dos camiones de carga. Espera que haya suficiente demandan como para aumentar la producción.



Una muestra del papel presentada por Battaglia dice que contiene “puros rollos”, una expresión con doble sentido que puede ser interpretada como “puras habladurías”.



Muestra una caricatura de alguien que levanta su pulgar en señal de aprobación. No es una imagen exacta de Trump, pero tiene un cabello rubio que claramente hace pensar en el presidente estadounidense.



Un abogado de la Trump Organization no respondió a mensajes telefónicos y correos electrónicos pidiendo comentarios. Trump tradicionalmente defiende con dientes y uñas su marca cuando siente que está siendo mal usada.



Battaglia dice que respeta las leyes que protegen su marca registrada y que no hay un vínculo directo entre su producto y Donald Trump o su imagen.