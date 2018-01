Dubái recibe el 2018 con un récord Guinness por espectáculo láser

El edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái, volvió a ser el centro de los festejos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) al establecer un récord Guinness con el espectáculo de láser más grande del mundo.



Con el espectáculo llamado 'Light Up 2018', las autoridades optaron por cambiar los tradicionales fuegos artificiales por un enorme espectáculo con luces LED.



El 'Light Up 2018' de Emaar se aseguró el Récord Mundial Guinness por ser el "espectáculo de luz y sonido más grande desde un solo edificio", puesto en escena en Burj Khalifa, con una superficie de 109 mil 252 metros cuadrados, más del doble del récord anterior de la ciudad china de Hong Kong de 2013.



El show empezó unos segundos antes de la medianoche con una cuenta atrás y duró alrededor de 7 minutos. Los asistentes pudieron disfrutar de las proyecciones láser, acompañadas de música.



El espectáculo estuvo lleno de símbolos nacionales como caligrafía árabe, un halcón volando y el retrato del primer presidente de los EAU, Zayed bin Sultán Nahyan.



El 'Light Up 2018' necesitó la instalación de luces, haces y accesorios cuyo peso superó las 118 mil 44 toneladas, y 28.7 kilómetros de cables.



Con información de AP