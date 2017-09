Decisión de Trump sobre inmigración es cruel e innecesaria: Obama

WASHINGTON,.- El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la decisión del gobierno de Donald Trump de acabar con el programa que protege de la deportación a inmigrantes ilegales que llegaron al país como niños es "cruel", "contraproducente" y "equivocada".



"Seamos claros: la decisión que se tomó hoy no se necesitaba legalmente", dijo Obama en una publicación en Facebook.



"Es una decisión política y un asunto moral".



"Independientemente de las preocupaciones o quejas que los estadounidenses puedan tener sobre la inmigración en general, no debemos amenazar el futuro de este grupo de jóvenes que están aquí sin que sea su culpa, que no representan una amenaza, que no nos quitan nada", escribió.



El expresidente dijo que los soñadores son "norteamericanos en sus corazones, en sus mentes, en todos los sentidos, excepto uno: en el papel"; agregó que fueron traidos a los Estados Unidos siendo pequeños e incluso "no tienen ni idea de que son indocumentados hasta que se aplican para un trabajo, o la universidad, o una licencia de conducir".



Obama impulsó el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños de la mano de sus familiares, inmigrantes no autorizados.