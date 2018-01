Decenas de heridos tras colapsar edificio de la Bolsa de Indonesia

YAKARTA.- Un entrepiso que mira al salón principal del edificio de la Bolsa de Indonesia colapsó y provocó heridas a decenas de personas, muchas de ellas estudiantes.



El rascacielos, construido a fines de la década de 1990, es parte de un complejo de dos torres ubicado en el corazón del distrito financiero y alberga a docenas de otras oficinas, entre ellas la del Banco Mundial. El edificio fue blanco de un ataque con coche bomba de militantes islámicos en septiembre de 2000.



La policía descartó que una bomba fuera la causa del colapso de este lunes. Informó que más de 70 personas habían resultado heridas, pero no se reportaron muertes.



El gobernador de Yakarta, Anies Baswedan, visitó el lugar y dijo que la ciudad "auditará el edificio", el cual las autoridades habían inspeccionado por última vez en mayo.



"Le he transmitido a la administración del edificio que la auditoría de la construcción debe comenzar esta noche para que las actividades de la Bolsa no se vean afectadas", dijo Baswedan a periodistas.



Los estándares de seguridad muchas veces no son cumplidos rigurosamente en Indonesia. El año pasado, un incendio en una fábrica de fuegos artificiales en las afueras de Yakarta causó la muerte de 50 personas, en uno de los peores accidentes industriales del país. Una investigación policial encontró muchas violaciones de seguridad.



Muchos de los heridos eran estudiantes universitarios que estaban en el entrepiso cuando colapsó.



"Hubo un estruendo pero no fue una explosión. Fue como si algo se hubiera caído y de repente el piso en el que estábamos parados se cayó", dijo la estudiante Alfita, de 20 años, que usa sólo un nombre y logró escapar con heridas leves.



El director presidente de la Bolsa, Tito Sulistio, dijo que la institución pagaría el tratamiento de los estudiantes que visitaban el edificio.



Por su parte, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, afirmó que esperaba que el colapso no afectara la confianza de los inversores en el archipiélago del sudeste asiático. La bolsa reanudó sus operaciones por la tarde, según lo previsto.