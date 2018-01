Trump rompe con Bannon, el arquitecto de su campaña: "Perdió la cabeza"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su exasesor, Steve Bannon, “perdió la cabeza” después de abandonar la Casa Blanca el verano pasado.



“Cuando fue despedido, no sólo perdió su trabajo, perdió la cabeza”, aseguró Trump en un comunicado emitido por la Casa Blanca.



“Ahora que está solo, Steve está aprendiendo que ganar no es tan fácil como yo lo veo”.



La declaración representó una ruptura con la persona considerada como ‘el arquitecto’ de la campaña presidencial de Trump. Bannon continuó la relación con Trump después de que dejó la Casa Blanca pero eso ha terminado, dijo una persona familiarizada con el asunto.



Horas antes, Reuters publicó extractos del libro Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump, de Michael Wolff, en donde Bannon calificó la reunión de Donald Trump Jr., el yerno del mandatario, Jared Kushner, y Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente estadounidense, con funcionarios rusos, como “antipatriótica” y “traicionera”.



"Los tres tipos importantes de la campaña pensaron que era una buena idea reunirse con un Gobierno extranjero dentro de la Torre Trump en el salón de conferencias del piso 25, sin abogados. No tenían abogados", dijo Bannon en el texto.



"Aunque pensaras que no era algo traicionero, antipatriótico o una mierda, y yo pienso que es todo eso, hubo que haber llamado de manera inmediata al FBI", agregó.



Bannon se mostró incrédulo respecto del encuentro poco después de conocerse, según el libro, concluyendo de manera sarcástica que "ese es el grupo de expertos que tenían".



El libro, que saldrá a la venta el martes 9 de enero, se basa en más de 200 entrevistas con Trump, altos funcionarios de la Casa Blanca y confidentes realizadas por Wolff, un editor de The Hollywood Reporter, según la editorial Henry Holt.