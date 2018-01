Coreas acuerdan  formar primer equipo olímpico conjunto

SEÚL.-El Gobierno surcoreano informó que las dos Coreas acordaron formar su primer equipo olímpico conjunto y que sus atletas marcharán juntos durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo mes en Corea del Sur.



El Ministerio de Unificación surcoreano precisó que los dos gobiernos llegaron al acuerdo durante las conversaciones de este miércoles en la aldea fronteriza de Panmunjom. Los Juegos tendrán lugar entre el 9 y el 25 de febrero en Pyeongchang.



Precisó que los atletas de las dos Coreas marcharán juntos bajo una "bandera de unificación" que represente a su península durante la ceremonia de apertura y presentarán un solo equipo femenino de hockey sobre hielo.



La bandera tendría la imagen de la Península de Corea, en lugar de sus respectivas enseñas nacionales, en la ceremonia de apertura de la cita olímpica.



El acuerdo requiere la aprobación del Comité Olímpico Internacional. El ministro surcoreano añadió que las dos Coreas consultarán con el COI este fin de semana.



Los encuentros relacionados con la cita olímpica han generado un tímido deshielo en las tensas relaciones entre Seúl y Pyongyang, pero las reticencias de Corea del Norte a discutir su programa de armas nucleares eleva el escepticismo sobre cuánto durará su actitud cordial.



Durante el encuentro de este miércoles, las autoridades de Seúl informaron que los representantes norcoreanos les dijeron también que su Gobierno planea enviar a un equipo de animación de 230 personas a Corea del Sur dentro de su delegación para los Juegos Olímpicos de Invierno.



Este era hasta ahora el más reciente de una serie de gestos conciliadores adoptados recientemente por Corea del Norte tras un año de graves tensiones nucleares.



Pyongyang informó a Seúl del tamaño de su delegación de animadores olímpicos cuando funcionarios de las naciones rivales se reunieron en la frontera por tercera vez en menos de 10 días para discutir su cooperación en los Juegos Olímpicos.



Las autoridades de Corea del Norte dijo que tienen previsto enviar también una delegación a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang, que se celebrará del 9 al 18 de marzo, dijo el Ministerio de Unificación de Seúl en un comunicado. Los detalles sobre la delegación paralímpica se concretarán en próximas conversaciones, agregó.



Pyongyang propuso que su delegación olímpica viaje al Sur a través de la frontera terrestre, una de las zonas más militarizadas del mundo. Esto sería un acto muy emotivo que atraería la atención de todo el mundo.



Corea del Norte dijo que su delegación incluirá también funcionarios de alto nivel, periodistas, un equipo de exhibición de taekwondo y uno artístico, además de los deportistas. El lunes, las dos naciones acordaron que el equipo artístico incluirá una orquesta de 140 miembros, cantantes y bailarines que actuarán en Corea del Sur durante los Juegos.



El Comité Olímpico Internacional se reunirá con autoridades deportivas y gubernamentales de las dos naciones y responsables de la organización de Pyeongchang en su sede de Suiza el sábado.



Japón muestra escepticismo



Veinte naciones reunidas en la ciudad canadiense de Vancouver acordaron el martes considerar unas sanciones más severas para presionar a Corea del Norte a que abandone sus armas nucleares.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, avisó a Corea del Norte que activaría una respuesta militar si no escogía dialogar.



El ministro de Relaciones Exteriores japonés, Taro Kono, dijo en Vancouver que el mundo no debería ser tan ingenuo sobre la "ofensiva de encanto" de Corea del Norte.



"No es momento de suavizar la presión, o de premiar a Corea del Norte", dijo Kono. "El hecho de que Corea del Norte se esté involucrando en un diálogo debería ser interpretado como prueba de que las sanciones están funcionando".



El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha rechazado abandonar el desarrollo de misiles nucleares capaces de alcanzar a Estados Unidos pese a las cada vez más severas sanciones de la ONU, incrementando el miedo a una nueva guerra en la península de Corea.



Corea del Norte ha lanzado misiles de prueba sobre Japón.



Corea del Norte avisó a Corea del Sur mediante los medios de comunicación estatales de que las relaciones entre los dos países se podrían ver dañadas por la insistencia de que el Norte abandone sus armas nucleares.



Con información de AP y Reuters