Corea del Norte dispara un misil, dicen Corea del Sur y Japón

SEÚL.- Corea del Norte disparó un proyectil no identificado temprano el martes desde un lugar cercano a la capital Pyongyang y con dirección hacia el mar en el este, dijo el Ejército de Corea del Sur.



El Gobierno japonés confirmó que el misil pasó sobre el norte de su territorio.



El sistema J-Alert del gobierno japonés advirtió a las personas en el área que tomaran precauciones, pero la cadena pública NHK dijo que no había señales de daños.



Las fuerzas armadas de Japón no intentaron derribar el misil, que pasó por sobre territorio nipón alrededor de las 6:06 hora local (16:06, hora de la Ciudad de México).



El Pentágono confirmó que la trayectoria del misil pasó por encima del archipiélago.



Tokio protestó por el lanzamiento. El primer ministro, Shinzo Abe, advirtió que su gobierno tomará "todas las medidas" que sean necesarias para garantizar la seguridad del pueblo japonés.



El portavoz del gobierno nipón, Yoshihide Suga, dijo que el misil representa "una grave amenaza de seguridad".



Este lanzamiento se produce un par de días después de que Pyongyang probara tres misiles de corto alcance, que fueron considerados como una provocación nimia ante el ejercicio conjunto anual que realizan Estados Unidos y Corea del Sur.



Los dos aliados presentan estas operaciones como defensivas, pero para Pyongyang representan una repetición provocadora de la invasión de su territorio. Cada año, Corea del Norte amenaza con represalias militares.



