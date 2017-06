Comey registró encuentros con Trump como protección

El exdirector del FBI, James Comey, presentó una declaración de apertura de siete páginas previo a su aparición ante el Comité de Inteligencia del Senado este jueves.



En el documento, se hace referencia a nueve reuniones uno a uno entre Comey y el presidente de los Estados Unidos a lo largo de cuatro meses, lo cual resalta si se toma de referencia las dos juntas entre el exdirectivo y el presidente antecesor, Barack Obama, a lo largo de tres años y medio.



El exfuncionario estadounidense aseguró que después de su primer encuentro con Trump, el 6 de enero de 2017, se sintió obligado a documentar las conversaciones, algo que nunca había sentido la necesidad de hacer.



En dicha reunión, entablada en la Torre Trump, Comey informó al mandatario estadounidense que no existía un caso de contrainteligencia que lo involucrara, de tal forma que hasta "le ofrecí comprobarlo", aseguró Comey.



Sin embargo, 21 días después Trump no estaba conforme con lo obtenido por el entonces dirigente del FBI, por lo que le solicito su lealtad durante una cena privada. "Yo necesito lealtad...Eso quierom, honesta leltad".



La solicitud del maganate se dio pese a que el Buró de Investigación Federal (FBI, por sus siglas en inglés) se supone ser una entidad independiente con la injerencia de investigar integrantes del gabinete.



Conforme al reporte en el que se basará Comey para declarar el día de mañana, la situación se fue tornando tan complicada que recurrió al Fiscal General para solicitarle no tener comunicación directa con el presidente y con ello evitar cuestionamientos respecto a las fugas de información.



Durante las dos últimas reuniones previas a su salida del FBI, que fue el nueve de mayo de 2017, Trump solicitó a Comey "levantar la nube" de las investigaciones relacionadas con Rusia ya que estas limitaban su capacidad de gobernar.



Estas fueron las últimas conversaciones previo entre el presidente y el exdirector.



*Con información de Bloomberg