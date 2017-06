Comey acusa al Gobierno de Trump de haberlo "difamado"

WASHINGTON.- El exdirector del FBI, James Comey, inició este jueves una audiencia ante el Senado para relatar las presiones ejercidas por el presidente Donald Trump a raíz de una investigación sobre el papel de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.



Ante la Comisión de Inteligencia del Senado, Comey dijo que el Gobierno de Trump difundió “mentiras lisas y llanas” al afirmar que el FBI estuvo mal dirigido por él y que sus agentes habían perdido la confianza en Comey.



"El Gobierno eligió difamarme y a lo que más importante, el FBI", declaró.



En un testimonio escrito y difundido el miércoles, el exdirector del FBI denunció que Donald Trump le pidió que desechara la investigación de la agencia al exasesor de seguridad nacional Michael Flynn en medio de la pesquisa sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.



Sin embargo, prefirió no repetir el testimonio ante la comisión de inteligencia y, en cambio, admitió que el mandatario nunca pidió que se detuviera ese proceso, pero definió como "muy perturbadores" los pedidos del presidente.



Comey además apuntó que no es su papel indicar si Trump incurrió en el delito de obstrucción de justicia. "No pienso que deba decir si las conversaciones que tuve con el presidente fueron obstrucción de justicia. Fue una cosa muy perturbadora, desconcertante".



El resultado de la audiencia de hoy podría tener repercusiones significativas para la presidencia de Trump, que apenas lleva 139 días, en momentos en que el abogado especial Robert Mueller y varias comisiones del Congreso investigan si el equipo de campaña del mandatario se coludió con Rusia antes de las elecciones del 2016.



La Casa Blanca y Rusia niegan cualquier coordinación para favorecer a Trump en la campaña electoral.



Trump desató una tormenta política en Washington cuando despidió a Comey el 9 de mayo. El exdirector del FBI dijo que la administración del actual presidente lo difamó con las declaraciones emitidas después de su despido.

Aunque la ley no requiere razones para despedir al director del FBI, el Gobierno decidió difamarme y más importante, difamar al FBI, al decir que el buró estaba desorganizado, que el personal había perdido confianza en su líder. Esas eran mentiras, pura y sencillamente

La presunta intervención de Rusia ha asediado los primeros meses de Trump en la Casa Blanca y críticos han dicho que cualquier esfuerzo por contener las investigaciones del FBI podrían tomarse como obstrucción a la justicia.



Algunos expertos legales dijeron que el testimonio de Comey podría reforzar los argumentos para un juicio político en el Congreso que podría, a su vez, derivar en la remoción de Trump por acusaciones de obstrucción a la justicia.



Comey dijo que testificó y tomó notas sobre sus reuniones con Trump porque "honestamente me preocupaba que él pudiera mentir sobre la naturaleza de nuestro encuentro y pensé que realmente era importante documentarlo".



La Casa Blanca ha ofrecido explicaciones variadas sobre por qué Trump removió a Comey.



"El 9 de mayo, cuando me informaron que había sido despedido, por esa razón, inmediatamente me dirigí a casa como un ciudadano privado", declaró. "Pero después las explicaciones, las explicaciones cambiantes, me confundieron y me preocuparon mucho", añadió.



Las acciones estadounidenses operaban con pocos cambios a mediodía mientras se desarrollaba el testimonio de Comey, ya que los inversores seguían considerando poco probable que sus declaraciones lleven a un final de la presidencia de Trump.