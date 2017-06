Cinco cosas que debes saber sobre el ataque en Londres

El atentado de Londres que dejó siete muertos fue reivindicado este domingo por ISIS, 24 horas después de que tres hombres atropellaron a los transeúntes en London Bridge, antes de abandonar la furgoneta y comenzar a acuchillar a la gente en una zona de bares.



Este atentado, en el que murieron también los tres atacantes, se produce menos de dos semanas después del ataque ocurrido en Mánchester, a la salida de un concierto de Ariana Grande, donde fallecieron 22 personas.



A continuación te presentamos lo que se sabe hasta ahora del ataque, que se produce 12 días después del atentado de Mánchester y a pocos días de las elecciones generales del 8 de junio.



¿Qué ocurrió?



La policía recibió alertas de que un vehículo había atropellado a los transeúntes en (el puente) London Bridge hacia las 22:08 horas locales.

Los avisos de emergencia se multiplicaron y poco después la policía confirmó que estaba respondiendo a las informaciones de que los viandantes habían sido agredidos a cuchillo en Borough Market, el conocido centro situado cerca del puente.



La policía reaccionó a los pocos minutos y los agentes se enfrentaron a los sospechosos y los abatieron.



La muerte de los sospechosos se produjo "a los ocho minutos" de que la policía recibiera el aviso del incidente, dijo el portavoz de la policía, que informó que los sospechosos llevaban algo que se parecía a los cinturones explosivos, pero luego se revelaron falsos.

1 La policía mantiene el cerco de seguridad. Los elementos abatieron en minutos a los tres atacantes.

¿Cuántas víctimas hay?



La policía informó que hay siete muertos y fuentes médicas informaron que 21 de los 57 heridos hospitalizados por el atentado se encuentran graves y 12 ya fueron dados de alta.



Entre los lesionados hay un policía de los transportes de Londres, que fue uno de los primeros agentes que llegó al lugar. Otro policía que no estaba de servicio también fue herido.



Entre los siete muertos hay un canadiense, reveló el primer ministro Justin Trudeau, y un francés, dijo posteriormente el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean Yves Le Drian, añadiendo que otro ciudadano francés seguía "desaparecido".



Entre los heridos figuran un español, con heridas leves, siete franceses, dos alemanes y un australiano.



¿Quién es el responsable?



La agencia de propaganda de la organización yihadista, Amaq, dijo que el ataque fue cometido por un "destacamento de combatientes del Estado Islámico" (EI), en un comunicado difundido el lunes.



Agentes de la unidad antiterrorista de la policía metropolitana detuvieron "a 12 personas en el barrio de Barking, en el este de Londres, en conexión con los incidentes de la noche pasada en London Bridge y en la zona de Borough Market", anunció la policía en un comunicado.

1 En el atentado murieron siete personas. Los londinenses rindieron homenaje a los fallecidos.

¿Dónde fue?



London Bridge es el puente por donde pasa una de las principales arterias que lleva al centro de la "City" de las finanzas de la capital británica.



Borough Market, ubicado al sur del puente, es una zona animada de bares y restaurantes que en la noche del sábado, estaba llena de gente.

El lugar está cerca del conocido rascacielos The Shard, el edificio más alto del Reino Unido con sus 309 metros.



La zona del ataque está cerca de la estación London Bridge, un nodo muy importante de la red de transportes del metro de Londres.

La furgoneta quedó estampada en la reja de la catedral de Southwark Cathedral y la línea férrea.



¿Cómo fue la reacción?



Los ataques fueron declarados como "incidentes terroristas" a las 23:25 horas del sábado.



Las fotos del lugar muestran a la gente evacuando la zona con las manos en alto, custodiados por la policía.



Las autoridades británicas y los líderes mundiales reaccionaron con indignación condenando el ataque y con palabras de solidaridad.



La primera ministra británica Theresa May encabezó el domingo el comité de emergencia "Cobra" para responder a unos ataques que calificó como "espantosos".



Al término de la reunión, May dijo que el país se enfrenta "a una nueva forma de amenaza" en las que los autores de los atentados "se copian unos a otros" y se inspiran en la "malvada ideología del extremismo islamista".



Estas declaraciones fueron pronunciadas antes de la reivindicación del grupo.



Tras el incidente, muchos agentes armados y ambulancias se desplazaron al lugar. La estación de London Bridge fue clausurada y la policía selló la zona.