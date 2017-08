Calentamiento global es real, pese a lo que piensa Trump: estudio

Menos de una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó a las Naciones Unidas su intención de retirar al país del acuerdo climático de París, la principal agencia científica de su gobierno publicó un informe que demuestra que el calentamiento global es real y empeora.



El informe, preparado por casi 500 científicos de todo el mundo, muestra que las temperaturas globales promedio del año pasado fueron las más altas jamás registradas.



Hubo más ciclones tropicales importantes de lo habitual, sequías más prolongadas y menos nieve. Después de años de aumento, el hielo marino antártico se redujo, socavando un argumento de aquellos que cuestionan la ciencia del calentamiento global.



"Los principales indicadores del cambio climático siguieron reflejando tendencias consistentes con un planeta que se calienta", dijo el informe editado por Jessica Blunden y Derek S. Arndt de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).



Informes, como el apoyado por la NOAA publicado el jueves en el Boletín de la Sociedad Meteorológica Estadounidense, son "difíciles de esquivar", según David Schnare, que trabajó durante un corto tiempo en la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) bajo Trump y quiere que la administración abandone cualquier esfuerzo por hacer frente al cambio climático.



Dijo que este y otros informes federales que documentan la gravedad del cambio climático podrían dificultar que la EPA revierta su conclusión de 2009 de que las emisiones dióxido de carbono representan un peligro para el público.



Trump ha calificado el cambio climático como un "engaño", y miembros de su administración han minimizado el papel que juega la quema de combustibles fósiles en la Tierra y sus cambiantes patrones climáticos.



Mientras que el gobierno de Trump trata de relajar las políticas federales para abordar el cambio climático, los gobiernos locales se ven obligados a actuar. Nick Crossley, director de gestión de emergencias del condado de Hamilton en Ohio, que incluye a Cincinnati, dijo que su agencia lidió con más inundaciones repentinas de lo habitual el año pasado.



"Algunos lo llaman cambio climático, algunos lo llaman otra cosa", dijo Crossley en una entrevista telefónica. Pero como quiera usted llamarlo, "está poniendo presión sobre los recursos locales".



Los funcionarios locales no son los únicos que tratan de hacer frente a los efectos del cambio climático. La acumulación de datos científicos sobre el calentamiento global ha ejercido presión sobre la industria del carbón de Estados Unidos, que ya sufre debido a la competencia de los precios baratos del gas natural y la energía renovable, y además tiene que lidiar con la percepción de que el carbón arruina el planeta.



Luke Popovich, vicepresidente de la Asociación Nacional de Minería de Estados Unidos, preguntó por qué su país debería reducir su uso de carbón cuando otros, principalmente China e India, continúan quemándolo.



"No importa cuánta información salga de la NOAA, no va a ayudar a poner más presión sobre Estados Unidos para hacer más", predijo Popovich. "Tenemos muchísimos otros problemas que tratar".