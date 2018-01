Californianos hacen largas filas para comprar... mariguana

El estado legalizó oficialmente la mariguana este lunes y los clientes hicieron fila para celebrar el histórico momento en San Diego, Sacramento y Oakland (algunos de los que recibieron luz verde para comenzar a vender el 1 de enero). Mientras tanto, en Los Ángeles y San Francisco, la primera y cuarta ciudades más grandes del estado, los clientes debieron marcharse con las manos vacías.



"Tenía que venir el primer día", dijo Peter Papineau, de 40 años, mientras formaba una fila en el dispensario Harbor Collective en San Diego. "Ya era hora".



Antes, Papineau tenía una recomendación médica para obtener cannabis, pero no la renovó después de que los votantes de California aprobaran un referéndum en noviembre de 2016 para legalizar la planta para uso recreativo. Las tiendas de mariguana para uso médico, que han sido legales en California durante más de dos décadas, deben recibir nuevos permisos estatales para continuar operando.



"Estoy emocionado de poder ir a una tienda a comprar mariguana en lugar de solo hacerme con una pequeña bolsa", dijo Will Doudna, de 21 años, que estaba en fila en el Harbor Collective con dos amigos. También tenía una recomendación médica antes, pero dejó que caducara.



Se espera que el mercado de la mariguana en el estado, la sexta economía más grande del mundo, alcance los 3 mil 700 millones de dólares este año y más de 5 mil 100 millones en 2019, según la firma de investigación BDS Analytics. Otros siete estados y el Distrito de Columbia legalizaron la marihuana para uso recreativo, impulsando así un mercado que Cowen & Co. predice que crecerá hasta los 50 mil millones de dólares para el año 2026, frente a los 6 mil millones en 2016.

1



Largas filas



Las filas llegaban al exterior y en algunos casos se extendían por los laterales de los edificios de San Diego, donde las tiendas tenían permiso para abrir a las 7 a.m. del lunes.



"Había gente en fila 15 minutos antes de abrir", dijo James Schmachtenberger, fundador de la Mankind Cooperative en San Diego, que antes vendía mariguana medicinal y ahora también tiene licencia para el uso recreativo de adultos. Schmachtenberger dice que esperaba atender en su tienda a mil 500 personas el lunes, más del doble de un día típico para un dispensario de marihuana exclusivamente para uso médico.



Si bien estaba previsto que las ventas comenzaran este martes en West Hollywood, los clientes de otras ciudades tendrán que esperar. Las tiendas de San Francisco están en camino de comenzar las ventas recreativas para adultos el próximo viernes. Los Angeles no estará listo hasta dentro de algunas semanas como mínimo.



Hasta el lunes por la mañana, más de 400 empresas habían recibido licencias del estado para operar legalmente en virtud de las nuevas regulaciones de California, según un comunicado de la Oficina de Control del Cannabis (BCC, por su sigla en inglés).



"Este es un día histórico para el estado de California", dijo en el comunicado la jefa de la Oficina de Control del Cannabis, Lori Ajax.



Inventario reducido



Incluso las tiendas que abrieron en Año Nuevo se vieron afectadas por los retrasos en la concesión de licencias a los productores, fabricantes y distribuidores. Eso llevó a los minoristas a eliminar algunos inventarios de los estantes.



"Esto es menos de la mitad de los productos que normalmente ofrecemos", dijo Schmachtenberger.



Las tiendas también usaron medidas provisionales diseñadas por el estado para facilitar la transición de un período de regulaciones a otro. Pusieron las compras en bolsas opacas a prueba de niños con pegatinas que indicaban que el producto no había sido sometido a pruebas de la manera exigida por la