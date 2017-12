Atropello masivo en Melbourne no es ataque terrorista: policía

Un australiano de origen afgano con un historial de enfermedades mentales arremetió con su auto contra un grupo de peatones la madrugada de este jueves en Melbourne, Australia, hiriendo a 19 personas, pero la policía indicó que no cree que se trate de un ataque terrorista.



En enero murieron cuatro personas y más de 20 resultaron heridas cuando un hombre atropelló a un grupo de transeúntes a unos pocos cientos de metros del incidente de este jueves. Esto tampoco fue calificado como un ataque terrorista.



Jim Stoupas, propietario de una tienda de donas en el lugar, dijo a Reuters que el vehículo transitaba a unos 100 kilómetros por hora cuando entró en la intersección, repleta de gente que hacía sus compras navideñas, y atropelló a una persona detrás de otra.



"Lo único que se oía era 'bang bang bang bang bang' y gritos", afirmó Stoupas en una entrevista telefónica, agregando que el auto se detuvo en una parada de tranvía.



La policía dijo que detuvo al conductor, un australiano de origen afgano de 32 años con un historial de asaltos, consumo de drogas y problemas de salud mental.



"En este momento no tenemos evidencias ni inteligencia que indiquen una conexión con el terrorismo", dijo la comisionada jefe interina del estado de Victoria, Shane Patton.



El ataque ocurrió en la calle Flinders, una importante avenida situada en un lateral del río Yarra, en el distrito financiero central de la segunda mayor ciudad de Australia. Cuatro de los heridos estaban en estado crítico, incluyendo un niño en edad preescolar que sufrió una herida en la cabeza.



La policía detuvo también a un joven de 24 años que estaba grabando el incidente y tenía una bolsa llena de cuchillos, pero Patton dijo que es "bastante probable" que no esté implicado. Los hombres no han sido acusados aún y sus nombres no han sido hechos públicos por la policía.