Ataque cibernético afecta a portales estatales de Venezuela

CARACAS.- Unos 40 portales de internet de instituciones estatales de Venezuela fueron afectados por un ataque cibernético, del cual se responsabilizó un grupo que colgó panfletos en los sitios llamando a una insurrección armada.



El grupo responsable por la ofensiva se identificó como The Binary Guardians. Uno de los afectados fue el Consejo Nacional Electoral (CNE), en cuya página de internet se invitaba a los uniformados del país a unirse "a las unidades militares y/o policiales declaradas en rebeldía".



Un portavoz del CNE confirmó el hackeo al portal del árbitro electoral, el cual pudo restablecer su página una vez pasado el mediodía. Otros portales seguían caídos.



El ataque cibernético ocurrió horas después de que las Fuerzas Armadas del país controlaron una rebelión militar en la ciudad central de Valencia que buscaba "restablecer el orden constitucional" en rechazo a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo legislativo con poderes especiales que ha sido criticado como una afrenta a la democracia.



"En total han sido unas 40 páginas", dijo uno de los integrantes de The Binary Guardians, contactado por Reuters a través de mensajes directos por Twitter.



"Somos un grupo de personas apasionadas por la informática, y por sobre todo por los valores y derechos humanos. En estos momentos se puede decir sin lugar a dudas que estamos ante una dictadura. Y lucharemos contra ella por todos los medios que podamos", agregó el hacker. Dijo que el ataque se efectuó con "relativa" facilidad.



El volante colgado en las páginas tenía el encabezado "Operación David", en referencia a la denominación dada por los soldados que irrumpieron en el fuerte militar la madrugada del domingo y que fueron neutralizados con un saldo de dos de los rebeldes muertos, un herido y siete detenidos.



El integrante del grupo que perpetró el hackeo, que se reservó su identidad, dijo: "No estamos vinculados a la Operación David pero la apoyamos 100 por ciento".



El grupo colgó un video del discurso final del personaje interpretado por Charles Chaplin en la película El Gran Dictador de 1940.



La página de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, también fue atacada, entre otras de cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas.



El Ministerio de Información no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios hecha por Reuters.



Sobre el asalto al fuerte militar, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino, dijo que los uniformados que lograron huir eran un capitán retirado y un oficial activo, este último miembro de la unidad militar asaltada. Pero agregó que se desplegó un operativo especial para su búsqueda y captura.



Agregó que la mayoría de los civiles implicados, que permanecen detenidos, "registran antecedentes criminales" y fueron contratados.



SIGUE PRESIÓN INTERNACIONAL



Desde abril, más de 120 personas han muerto y decenas han sido aprehendidas en medio de una ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, a quien la oposición señala como el responsable de la grave crisis económica y política del país.



La tensión se ha intensificado horas después de que una criticada constituyente sesionara por primera vez el fin de semana, destituyera a la fiscal General -una crítica clave de Maduro- y aprobara que ejercerá sus poderes especiales al menos por dos años.



El recién nombrado Fiscal, Tarek Saab, acusó a la exjefa del Ministerio Público de atentar contra la paz, y agregó que se prepara para reformar la institución que en el pasado ha mostrado su apoyo a la destituida Luisa Ortega.



"Cada vez que veíamos a la fiscal era para echar leña al fuego, prácticamente prender de sangre y gasolina al país", dijo en una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público.



Partidarios del oficialismo marchaban en el centro de Caracas hacia la sede del Legislativo en rechazo al ataque rebelde del domingo, que el gobierno socialista calificó como una embestida "terrorista" perpetrada por civiles disfrazados de militares.



Mientras tanto, continúa la presión internacional sobre el Gobierno de Maduro. Desde el Reino Unido, el portavoz de la primera ministra Theresa May dijo que en Venezuela deben tomarse medidas urgentes para evitar que la situación empeore y el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, instó a un diálogo.



Además, los cerca de 14 cancilleres de América Latina que se reunirán en Lima buscarán crear "un grupo permanente" de seguimiento a la situación de Venezuela, anunció el ministro de Relaciones Exterior de Chile, Heraldo Muñoz.



La cita --a la que asisten, entre otros, los representantes de Chile, Perú, México, Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Costa Rica-- fue convocada el domingo 31 de julio.



"Queremos constituir un grupo permanente para insistir en el camino de una negociación, porque todo conflicto en algún momento tiene que llegar a una negociación", dijo Muñoz en una entrevista con la radio ADN de Santiago.



"El futuro de Venezuela lo tienen que resolver los propios venezolanos, pero los países de la región tenemos un papel de colaborar a buscar esa solución, aunque sea difícil", agregó el ministro.



Seis opositores al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, entre ellos cinco jueces nombrados por la Asamblea Nacional --de mayoría opositora--, están acogidos en la residencia del embajador de Chile en Caracas y se les otorgará asilo político de "inmediato" si lo piden, aseguró Muñoz.



Con información de Reuters y AFP