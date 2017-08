Atacante apuñala a 8 personas en Rusia y es abatido por policías

Unas siete personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo en la ciudad rusa de Surgut, informó el sábado la oficina local del comité para el orden público del país, y el atacante fue abatido por la policía.



El grupo militante islamista Estado Islámico dijo que uno de sus combatientes había perpetrado el ataque, pero una portavoz del comité para el orden público señaló que no podía afirmar si el incidente estaba relacionado con actos terroristas o no.



"Un hombre estaba corriendo por las calles principales apuñalando a gente", indicó un comunicado de la oficina en Surgut del comité para el orden público.



El texto agregó que el atacante, quien murió en un enfrentamiento con la policía, nació en 1994. Las autoridades no entregaron su identidad.



"El atacante responsable por el incidente de apuñalamiento en Surgut en Rusia es un combatiente de Estado Islámico", afirmó el grupo a través de la agencia de prensa AMAQ.



El grupo insurgente, cuyos combatientes están sitiados en Siria e Irak por fuerzas nacionales y una coalición internacional liderada por Estados Unidos, a menudo se atribuye vínculos con ataques perpetrados en Europa.



Muchas veces los atacantes se inspiran en las creencias del grupo y actúan solos, más que recibir órdenes o directas o participar de una red organizada de Estado Islámico.