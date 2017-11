Argentina detecta llamadas que realizó el submarino desaparecido

Argentina dijo que detectó siete llamados satelitales frustrados realizados el sábado que habrían provenido del submarino militar argentino que desapareció con sus 44 tripulantes hace más de tres días, cuya búsqueda se dispone a pasar de la superficie del mar a las profundidades.



El Gobierno de Argentina está trabajando con una firma estadounidense para intentar ubicar la localización precisa donde se originaron los llamados, que no lograron conectar y que cree que indicaría que la tripulación está buscando establecer contacto, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado.



"Las llamadas, con una duración de entre 4 y 36 segundos, fueron recibidas entre las 10.52 y las 15.42 (hora local) en distintas bases de la Armada, aunque no llegaron a establecer contacto", dijo la nota difundida en la noche del sábado.



Una fuente de la Armada explicó a Reuters que el fuerte temporal que azota a la región donde se cree que puede estar la nave podría explicar por qué las llamadas no lograron conectarse, además de que el submarino podría estar operando con inestabilidad tras haber sufrido una falla eléctrica.



"El tema climático explicaría por qué podrían no haberse podido comunicar y también por qué (el submarino) no podría mantenerse en la superficie", dijo bajo condición de anonimato porque no está autorizado a realizar declaraciones.



En la tarde del sábado, una operación aeronáutica de rescate había cubierto sin éxito el 80 por ciento de superficie del mar en la región donde se concentra la búsqueda.



"No solo seguimos reforzando la búsqueda en superficie sino que también estamos ahora dando prioridad a una búsqueda de un submarino sumergido, eventualmente también apoyado en el lecho del mar", dijo a periodistas Gabriel González, jefe de la base naval de Mar del Plata, una ciudad costera a 400 kilómetros de la capital argentina y adonde se dirigía el navío desaparecido.



"La búsqueda submarina obviamente es mucho más complicada que la búsqueda en superficie, porque requiere de la conjunción de medios de alta tecnología", explicó González.



La Marina estadounidense informó el sábado en un comunicado que enviará para asistir en la búsqueda en Argentina una cámara de rescate submarino, que llegará el domingo, y un módulo presurizado de rescate, que arribaría en el inicio de la próxima semana.