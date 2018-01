Abogado pagó 130,000 dólares a estrella porno para no revelar encuentro sexual con Trump: WSJ

Un abogado de Donald Trump pagó 130 mil dólares a una exactriz de películas para adultos para que ella no revelara un presunto encuentro sexual que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, informó este viernes Wall Street Journal.



De acuerdo con la publicación, Michel Cohen, quien fue el abogado principal de la Trump Organization durante más de una década, arregló el pago a Stephanie Clifford en octubre de 2006, un año después de que el ahora mandatario estadounidense se casara con Melania Trump.



Clifford, cuyo nombre artístico es ‘Stormy Daniels’, y Trump se conocieron en un torneo de golf realizado en Lago Tahoe en julio de 2006, según fuentes consultadas por el diario estadounidense.



Ante las declaraciones, tanto el abogado de Trump como la Casa Blanca negaron el presunto pago.



"Estos son informes viejos y reciclados que fueron publicados y negados enérgicamente antes de las elecciones", dijo un funcionario de la Casa Blanca.



Debido a que el pago no se realizaba rápidamente, Clifford amenazó a Trump con hablar sobre su encuentro, según fuentes familiarizadas con el caso. Ella recibió los 130 mil dólares a través de su abogado, Keith Davidson.



Esta no es la primera vez que al mandatario estadounidense se le relaciona con modelos y actrices.



Por ejemplo, en 2016 el Wall Street Journal dio a conocer que una compañía propietaria del National Enquirer pagó 150 mil dólares a una exmodelo de Playboy para no revelar información sobre Trump.