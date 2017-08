10 datos para celebrar el cumpleaños de Obama

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, cumple 56 años este viernes, por lo que recopilamos algunos de los datos más interesantes sobre su vida y su carrera política.



Obama gobernó EU durante por dos periodos, de enero de 2009 a enero de 2017. Durante su mandato, el expresidente se caracterizó por su buen humor y cercanía con la sociedad. En el ámbito político, logró reformas a leyes como la de salud, conocida como ‘Obamacare’.



Te mostramos los diez datos que tal vez desconocías del antecesor de Donald Trump.



1 1. Su primer empleo formal

Antes de ser uno de los presidentes más reconocidos a nivel mundial, Obama trabajó en la nevería Baskin-Robbins, En Honolulu, Hawái.



Según Business Insider, el político aprendió a ser más responsable.



"Mi primer trabajo de verano no fue exactamente glamouroso, pero me enseñó algunas lecciones valiosas: responsabilidad, trabajo duro, balancear un trabajo con amigos, familia y escuela".

1 2. ¿Qué música escucha?

Si pensabas que Obama sólo escuchaba a Johann Sebastian Bach, estás muy equivocado.



En su Facebook personal menciona que también le gustan las canciones de Bob Dylan, Stevie Wonder y Mile Davis.

1 3. Películas favoritas

Entre los filmes que más le gustan son las primeras dos películas de 'El Padrino', de Francis Ford Coppola, 'Casablanca' y 'Lawrence de Arabia?.

1 4. Tiene dos Grammy

No es cantante ni músico en una banda de rock, pero Barack Obama obtuvo este galardón en la categoría de Mejor álbum hablado en 2005 por el material ‘Dreams from my father’.



En 2007 volvió a ganar ese premio en la misma categoría por el disco 'The Audacity Of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream'.



Sin embargo, no es el único político que ha ganado el Grammy. Bill y Hillary Clinton cuentan cada uno con su propio reconocimiento en esa misma categoría.



1 5. Y también el Premio Nobel de la Paz

En octubre de 2009, Obama fue elegido por el Comité Nobel como el ganador del premio Nobel de la Paz “por sus esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos destacándose por su visión de un mundo sin armas nucleares”.



Fue el tercer mandatario estadounidense en obtener este reconocimiento durante su mandato; Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson también lo ganaron en 1906 y 1919, respectivamente.



1 6. Los hobbies de Obama

A quien fuera el presidente número 44 de Estados Unidos le encanta tener tiempo libre.



Por esa razón, tiene tres actividades favoritas: jugar basquetbol, pasar tiempo con sus hijas y escribir.

1 7. Shakespeare, uno de sus autores predilectos

El político tiene algunos libros favoritos, entre los que destacan las 'Tragedias', de William Shakespeare.



Otros textos que también están dentro de su colección favorita son 'Moby Dick', de Herman Melville, y La Biblia.



1 8. ¿A qué se hubiera dedicado?

Según The Telegraph, el exmandatario estadounidense aseguró que, de no estar en el mundo de la política, hubiera estudiado Arquitectura.

1 9. ¿Cuál es su comida favorita?

Como cualquier otra persona, Obama tiene un platillo favorito y no es precisamente un platillo gourmet.



Se trata del chile con carne, que se prepara con carne de cerdo, frijoles, chile y puré de tomate.

1 10. Estrella de televisión

El expresidente de EU se caracteriza por su buen humor y acercamiento con las personas. Una muestra de ello fue cuando apareció en el programa de Jimmy Fallon, unos meses antes de que terminara su mandato.



En esa emisión, Obama ‘cantó’ a dueto con el conductor del programa. Te dejamos ese momento.



Con información de The Telegraph, Business Insider, L.A Times y BBC.