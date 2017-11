¿Cómo comprar e invertir en criptomonedas en este 2018?

El año 2017 va a ser, sin duda, el año en el que las criptomonedas pasaron de ser empleadas sólo por expertos en tecnología y finanzas a ser ampliamente reconocidas por la comunidad inversora a nivel global.



Por este motivo, en estos últimos meses del año cada vez son más las voces que preguntan cómo y en qué criptomonedas invertir para el próximo año 2018.



A pesar de ello, por si alguien todavía no sabe de qué se está hablando cuando se utiliza el término criptomoneda, recordaremos que una criptomoneda funciona como cualquier otra divisa o medio pago.



Es un instrumento que permite a su poseedor intercambiar bienes o servicios. La primera diferencia obvia frente a una divisa “tradicional” es que la criptomoneda no es un medio físico, sino que es un instrumento virtual, basado en algoritmos matemáticos encriptados.



Su uso es posible gracias al desarrollo de tecnologías de comunicación e intercambio descentralizas que, usando técnicas de encriptación, permiten transacciones rápidas, baratas y completamente seguras.



Además, el valor de estas monedas no está influido por ningún gobierno o entidad financiera. Esta independencia es un elemento que las hace particularmente atractivas en la comunidad inversora que las percibe, cada vez más, como una alternativa al sistema monetario actual.



La criptomoneda de referencia es, sin lugar a dudas, el bitcoin. No obstante, el enorme interés que han despertado estos nuevos mercados ha originado que el número de diferentes criptomonedas en las que poder invertir supere ya la cifra de 900.



Ante este número de diferentes posibilidades para invertir, un inversor puede sentirse perdido y debe de buscar información para poder elegir las criptomonedas más interesantes.



En este sentido, un criterio básico a tener en cuenta a la hora de decidirse por una criptomoneda es el tamaño de la comunidad de usuarios que la soporta, ya que es una medida del interés que despierta el desarrollo tecnológico que acompaña a la criptomoneda.



En los mercados de criptomonedas este factor determina la demanda que tiene una determinada moneda. A mayor cuota de mercado, existirá una mayor demanda, y, por tanto, el precio de la criptomoneda tendrá un mayor potencial de crecimiento.



En base a este criterio, las criptomonedas más interesantes serían, además del ya citado bitcoin (BTC), el ethereum (ETH), el ripple (XRP), el digitalcash (DASH) y el litecoin (LTC).



La cuota de mercado conjunta de todas ellas supone más del 80% del mercado global de criptomonedas. Cada una de estas monedas está relacionada con un determinado desarrollo tecnológico que mejora y hace más eficiente la tecnología de redes de transmisiones de intercambio.



Por ejemplo, ethereum se centra en el desarrollo de contratos inteligentes. El ripple, en cambio, se ha focalizado en reducir el tiempo necesario para realizar transferencias de dinero internacionales.



El principal propósito de esta tecnología es permitirle al público comprar, operar e invertir en criptomonedas sin la necesidad de tener como intermediario un banco o institución financiera.



Una vez que el inversor ha optado por una criptomoneda en particular puede comprarla en alguna de las plataformas de intercambio exchange, que existen en la actualidad.



Por otro lado, un inversor más cualificado tiene también, a día de hoy, la posibilidad de invertir con contratos de diferencias, puesto que estos productos ya se encuentran disponibles para su operativa en diferentes plataformas de trading de mercados.