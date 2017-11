Resalta SE intensificar relación México-China

En medio de la renegociación del TLCAN, Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, resaltó el relanzamiento de la relación México-China, al asegurar que la inversión del país asiático ha despertado de una manera importante al estar ahora presente en diferentes sectores y regiones del país.



No sólo destacó la estrategia de diversificación, sino que recordó que China es el segundo socio comercial de México.



“Hay que celebrar que una empresa china haya ganado una de las licitaciones en aguas profundas en el Golfo de México, lo que constituye un signo de lo que podemos seguir haciendo juntos hacia adelante”, subrayó.



El titular de Economía fue el conferencista magistral de la sesión plenaria del Grupo de Alto Nivel Empresarial, el GANE México-China, evento que se llevó a cabo en esta ciudad.



El Grupo de Alto Nivel Empresarial (GANE), inició con un memorándum de entendimiento que en junio del 2013 firmaron el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo chino Xi Jinping, vino a mejorar la relación comercial entre ambas naciones.



Dijo que en la historia de la relación México-China nunca ha habido una relación tan estrecha y reuniones tan frecuentes como tuvieron el presidente Peña Nieto y Xi Jinping, es claro que se ha construido una confianza y de un relación fortalecida “nuestros dos líderes se han reunido en ocho ocasiones, nunca en la historia de la relación China-México en cinco años había ocurrido con tanta frecuencia”, enfatizó el funcionario.



Señaló que en estas ocho reuniones aparte de la relación personal se ha construido mucho el beneficio de ambas naciones; China no es sólo el segundo socio comercial de México más importante, si bien la red de tratados internacionales puede traer un crecimiento de las exportaciones mexicanas de alrededor en promedio anual de seis o siete por ciento, con China el promedio del crecimiento del comercio exterior ha sido del 25 por ciento en estas dos últimas décadas de relación.



Entre los logros de esta relación Guajardo Villarreal mencionó el reconocimiento que se dio al tequila, se abrieron las exportaciones de tequila a China, además de los permisos sanitarios para exportar zarzamoras, carne de puerco y res; además de un nuevo proyecto y aventura al reducir la tasa de nación más favorecida para el aguacate, entre otros agroproductos mexicanos.



El Guajardo cuestionó por qué celebrar la reunión del GANE en Monterrey, porque del conjunto de compañías que están representadas en el GANE México-China su mayor parte son empresas del estado de Nuevo León.



Empresas como Metalsa, Gruma, Softek, Nemak y Katcon.



En este proceso de fortalecimiento este grupo de empresas sin duda dan una visión de cómo ver hacia adelante en un momento donde los mensajes proteccionistas hacen más compleja la visión hacia adelante.



Aunque en ese foro no abordó el tema del TLCAN, el funcionario federal dijo a los medios que no será México el que se levante de la mesa de la renegociación del TLCAN.



“Mientras estemos en la mesa, mientras estemos negociando, sin duda estamos creando las posibilidades de un acuerdo. El que sale del TLC sería quien no le guste seguir en la mesa, no será México el que se levante de la mesa”, enfatizó el secretario.



Sin embargo, aceptó que este periodo de renegociación vive su momento de mayor nerviosismo.



El funcionario señaló que ante este entorno, hay que acostumbrarse a la volatilidad en los mercados financieros (volatilidad en el tipo de cambio), el mercado financiero vive tiempo de ajustes y así va a estar.