Reforma Energética acabará con crecimiento económico mediocre

La Reforma Energética es el eslabón perdido que México tenía y que ahora puede convertirse en la palanca para dejar atrás el mediocre crecimiento económico de dos por ciento y alcanzar un nivel de cinco por ciento o más.



Al participar en el foro The Funding Tour 2017 con la ponencia “Pasado, presente y futuro de la reforma energética”, Vicente Fox, ex presidente de México, resaltó que el país está entrando a una ruta de crecimiento, pero para que no se esfume exhortó a las autoridades a propiciar un entorno para impulsar la revolución tecnológica en la industria petrolera.



“Es hora de terminar con ese ciclo mediocre de crecimiento económico del dos por ciento que llevamos por 30 años; romper ese estigma, ese tabú y convertirnos en una economía que pueda y deba crecer a más velocidad”, agregó el ex mandatario.



“Me parece que las tres reformas que impulsó el presidente Enrique Peña, las reformas de educación, energía y la fiscal traerán al país crecimiento económico, pero particularmente la reforma energética, la cual es una gran palanca que va a mover a México de un crecimiento mediocre de un dos por ciento a un cinco por ciento o más”.



México tiene que desarrollar el fracking para sacar todo el provecho a la zona de la Cuenca de Burgos, la cual calificó como el nuevo Cantarell.



“La Cuenca de Burgos es una mina de oro que necesitamos explorar y explotar muy bien”, añadió Fox Quesada durante una conferencia que ofreció.



Dijo, y no porque el sector energético sea todo poderoso, que el truco, está en la forma de poder contar en este país con energía competitiva a precios económicos y energía en abundancia, sólo así se podrá mover a la industria manufacturera del país.



Comentó que el proceso para aterrizar los proyectos energéticos van lentos, pero ya se sabía que así iba a ocurrir. Son proyectos con retornos a plazos de cinco y 10 años.



No es fácil echar andar pozos de fracking, campos de energía y de petróleo y todo lo que representa la apertura a la inversión privada del sector, pero esa revolución que hizo Texas, que lo llevó a hacer el productor número siete de energía a nivel mundial gracias a la tecnología, para encontrar sistemas nuevos de cómo obtener el petróleo, ojalá que México pueda replicarlo, indicó Fox.



...Y le pide a Alfonso Romo que deje a AMLO y regrese a la cordura

Vicente Fox Quesada, expresidente de México, le envió un mensaje a Alfonso Romo Garza pidiéndole que deje el equipo de Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como un falso profeta y populista.



Al término de su conferencia que ofreció en el foro The Funding Tour 2017, Fox instó a Romo a regresar a sus negocios y a la senda de las creencias empresariales como la democracia, el libre mercado y la libertad.



“López Obrador, eres un falso profeta, un líder mesiánico, eres un populista que embaucaste a Poncho Romo, no sé qué bebida le diste”, expresó el ex presidente de México.



“Por favor Poncho ve el caso de Venezuela, ve lo que han hecho de ese país líderes exactamente con los mismos genes y con la manera de pensar de López Obrador, ese no es el camino de México”, indicó.



“Poncho no sé qué bebiste para andar con López Obrador, sí tú crees que lo vas a controlar y sí tú crees que te va a hacer Secretario de Hacienda, olvídate, no te va a tocar Poncho, regrésate a tus negocios, regrésate a creer en el mercado, en la democracia y creer en la libertad”, expresó Fox.



Ese Andrés Manuel López Obrador y la carabina de Ambrosio, “ya deja de joder, deja de frenar al país y de acusar a la mafia y atacar a instituciones regrésate a tu rancho allá en Tabasco”.