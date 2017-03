Rangel contrató a Comercializadora Jubileo pese a incumplir requisitos y no contar con experiencia: fiscal

Emilio Rangel Woodyard, Ex Director de Agua y Drenaje en Palacio de Justicia. (Foto Félix Vásquez)

La contratación de Comercializadora Jubileo, por parte de Servicios de Agua y Drenaje De Monterrey, dirigida por Emilio Rangel, inclumplía requerimientos de licitación, señaló la fiscalía.



Durante la audiencia, la fiscalía mencionó que esta empresa no cumplía con requisitos de potencia de calentamiento, temperatura y combustible, por lo que fue contratada por irregularidades.



La audiencia inició a las 14:00 horas y el Juez de Control, Pedro Cisneros, solicitó un receso de 15 minutos.



Se informó que participaron tres empresas en la licitación: Picis soluciones, Cloración e Instrumentación y Comercializadora Jubileo.



Asimismo, se indicó que Comercializadora cambió de razón, ya que previamente operaba como importadora, compra y arrendamiento de juegos, a constructora se obras públicas, implementación de plantas y tratadora de residuos.



La semana pasada el Juez de Control, Francisco Sáenz, difirió la audiencia a petición de la de la defensa del ex funcionario.



La audiencia de imputación es por el caso de la licitación de la planta de secado de lodos en el municipio de Pesquería, la cual fue licitada durante la administración de Rodrigo Medina de la Cruz.



Ernesto Canales, subprocurador Anticorrupción, confirmó la semana pasada, que la investigación es sobre la licitación de la planta de secado de lodos, la cual fue por 538.8 millones de pesos, y benefició a la empresa Comercializadora Jubileo, filial de Grupo Multimedios.



Cabe recordar, que en 2016, el ex funcionario fue multado por 224 millones de pesos, por irregularidades de esta licitación.