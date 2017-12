Propone Bronco de interino a Manuel González

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón solicitó ayer al Congreso del Estado una licencia sin goce de sueldo por seis meses para buscar la candidatura presidencial por la vía independiente.



Acompañado de Manuel González Flores, secretario General de Gobierno, a quien propuso a los diputados como gobernador interino, el Bronco llegó a las 11 de la mañana para presentar esta solicitud, la cual entraría en vigor a partir del 1 de enero del 2018.



Karina Barrón, presidenta del Congreso del Estado, le dio la bienvenida y calificó este acto como algo histórico.



Luego de recibir la solicitud por parte del gobernador, la diputada independiente le deseó la mejor de las suertes.



“He presumido en todas partes donde yo voy, que somos el único estado del país en donde el Gobierno no tiene un Congreso palero y eso es extraordinario”, indicó el mandatario.



Agradeció el trabajo realizado en conjunto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, pues aunque durante su gestión han existido diferencias en algunos temas, todos buscan lo mejor para la ciudadanía.



“He decidido ir a la adversidad, competir. Lograrlo o no lograrlo dependerá evidentemente de los ciudadanos de México y de la posibilidad que tenga yo de expresar mis puntos de vista”, señaló Rodríguez Calderón.



“Y eso es una adversidad en la que definitivamente tengo y tuve mucho tiempo para pensarlo. He decidido ir a la adversidad y tratar de convencer a los ciudadanos mexicanos que podemos ser una opción para dirigir el país, pero aún me faltan requisitos que cumplir y necesito su permiso”, agregó.



Dijo que tenía tres opciones: quedarse a cumplir su mandato como gobernador por seis años, buscar la candidatura a la presidencia o aliarse con otro candidato, y prefirió la opción intermedia.



“México es el único país del mundo, y eso se debe a la legislación que han hecho los diputados y los propios partidos políticos, de permitir que un ciudadano pueda tener la oportunidad de poner a otro ciudadano en la boleta electoral”, declaró.