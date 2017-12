Promueven uso de tecnología para el desarrollo educativo

Una tercera parte de los empleos actuales será impactada en los próximos 15 años y tendrá que adquirir nuevas habilidades, señalaron expertos en el Cuarto Congreso Internacional de Innovación Educativa que organizó el Tecnológico de Monterrey.



En este evento, que concluyó ayer, se comentó que es necesario fomentar la educación en línea, la cual debe enfocarse en dos mercados: el de los estudiantes y el de los empleadores, ya que los primeros se quejan de la falta de oportunidades laborales y los segundos, de la falta de talento.



Esto destacó Pierre Dubuc, cofundador y director general de OpenClassrooms, una plataforma para educar a distancia.



Duboc tuvo el interés a los 10 años de aprender programación de forma autodidacta hasta desarrollar su primera página web.



“Una tercera parte de los empleos actuales será impactada en los próximos 15 años, mientras que una tercera parte también de la fuerza laboral global tendrá que adquirir nuevas habilidades. Esto se traduce en mil millones de personas”, aseguró el joven emprendedor estadounidense.



A su vez, Melchor Sánchez, coordinador de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM, resaltó que la innovación debe ser un eje de los programas académicos en las carreras y no sólo impartirse en algunos módulos.



“La innovación no debe ser un plus, debe ser algo esencial del proceso educativo, por lo que una de las grandes tareas en las que estamos trabajando en la UNAM es aterrizar la innovación a dos grandes ramas del marco ontológico, el marco filosófico y el marco de las ciencias de la información”, aseguró Sánchez.



Los especialistas concluyeron que las instituciones educativas deben unirse y coordinarse para atender las necesidades de educación que se presentan en el mundo actual con miras hacia el futuro y con el objetivo de formar líderes globales.



Tomar clases en línea ya es toda una realidad y son miles de usuarios a nivel global quienes utilizan la tecnología con este fin.



Una de las plataformas más grandes que colabora con 150 universidades y ofrece 2 mil 400 cursos para más de 300 millones de estudiantes es Coursera.



Jeff Maggioncalda, director general de esta herramienta, ofreció una conferencia magistral en la que destacó las claves para que los cursos en línea sean exitosos.



“Los profesores deben ser divertidos, enseñar con pasión y tener interacción con sus alumnos”, aseguró.