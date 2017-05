Pospondrán Pemex y CRE la temporada abierta de junio

La temporada abierta de Pemex, para la zona que comprende los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Gómez Palacio, Durango, prevista para lanzarse antes del 15 de junio próximo, será pospuesta por lo menos tres o cuatro meses más, dijo César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.



El directivo dijo que esto se dio a conocer durante una reunión que tuvieron miembros del clúster con Guillermo García Alcocer, comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismo que participa junto con Pemex, en el diseño de la subasta.



“El tema de las temporadas abiertas se difiere tres o cuatro meses; era para antes del 15 de junio. Con la experiencia de Baja California se difirió.



Encontraron muchos problemas en Baja California y, esto está mucho más complejo, hay una cantidad enorme de ductos, en Laredo, Ciudad Juárez, en Barcazas, es mucho más complicado eso”, mencionó.



Por otro lado el también presidente de Grupo Energético (Energex) señaló que en la reunión con García Alcocer también se abordó el tema sobre la venta de combustibles, principalmente diésel, obtenido del mercado negro por empresas que consiguieron permisos de importación, distribución y/o comercialización ante la autoridad federal.



“Se habló mucho sobre ese tema y hay que entender primero, lo que la CRE puede hacer con los ilícitos y lo que otras autoridades ya sea Hacienda, Policía Federal o Procuraduría General de la República (PGR) puede hacer. La CRE no es una autoridad y aunque ella conozca que en determinada esquina se está vendiendo diésel ilegal, ellos no tienen las herramientas para ir y meter en orden a esas personas”, señaló.



Recientemente, en una visita anterior a la ciudad de García Alcocer, Cadena Cadena le propuso que la CRE establezca un portal en el que cualquier usuario pueda confirmar si el origen del producto es lícito, “para esto la CRE recibirá información de Pemex y del SAT para el producto importado para confirmar la actividad de comercialización.



“Ellos sí resolvieron ese problema. Sí aceleraron los trámites para que pudiera existir importación. Los felicito porque realmente se aplicaron y sí funcionaron”, mencionó.



Señaló que en el último encuentro la Comisión Reguladora de Energía, representada por García Alcocer mostró una mayor apertura e interés a escuchar las problemáticas e inquietudes del sector energético en cuanto al marco regulador.



“Sí hay una buena apertura de la CRE, se está dando cuenta que no puede legislar desde su edificio sin tomar en cuenta a los que va a regular porque en el mercado a la hora de la hora las cosas no son como las plantean, creo que esa es la primera apertura interesante que tuvimos, donde vemos mucho más apertura por parte de la Comisión Reguladora de Energía para escuchar”, puntualizó.