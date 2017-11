Piden en McAllen quitar campaña “Amigos” y fortalecer seguridad

Laredo, Tx.- Ante las pérdidas millonarias por la falta de visitantes, la ciudad de McAllen, Texas debe dedicar más recursos a fortalecer la seguridad de las carreteras de Tamaulipas, que convergen a ella, y eliminar campañas promocionales como “Amigos Siempre”, consideró el empresario Jesús González, propietario de NIU Urban Living en McAllen.



Datos de la publicación, Pulso Económico de la Cámara de Comercio de McAllen, señalaron que “la Ciudad de McAllen debería eliminar la campaña de marketing de “Amigos Siempre” que se está llevando a cabo en México y gastar el dinero en fortificar seguridad la carretera en el territorio de Tamaulipas conocida como el Puente de Anzaldúas”, aludiendo esta declaración a Jesús González, quien también es miembro de una organización comunitaria denominada Futuro RGV (Rio Grande Valley, que agrupa las ciudades alrededor de McAllen).



El pasado 16 de noviembre, Futuro RGV, organizó un evento denominado “Impacto de los Compradores Mexicanos en la Economía del RGV”; en donde se plantearon cuestionamientos de la situación actual ante la pérdida millonaria de captación de “SalesTax” (Impuesto similar al IVA que suma pérdida de captación por cinco millones de dólares según declaró Roy Rodríguez, City Manager de McAllen); la baja “altamente sensible” en la ocupación hotelera y del comercio en general ante la problemática de que los compradores tradicionales de México ya no acuden a esta región; esto de acuerdo con expertos motivado por temas políticos y temas de seguridad carretera.



Los diarios locales difundieron las opiniones del panel conformado por Roy Rodríguez, Regente de McAllen o City manager, Mónica Stewart, Oficial del grupo de iniciativa privada Texas Border Coallition, Trisha Watts de la OCV de McAllen, Francisco Galván Garza, de la Oficina de comercio de Texas-Tamaulipas, y el empresario González.



“A González le gustaría ver que la ciudad de McAllen, la Cámara de Comercio de McAllen y la Corporación de Desarrollo Económico de McAllen tomen los fondos de 300 mil dólares que gastan en “Amigos Siempre”; y que mediante un sistema de co-op se obtengan fondos adicionales del estado de Tamaulipas.



“Con estos fondos, propuso que se contrate a una empresa de seguridad para que patrulle las 20 millas (casi 30 kilómetros), del camino desde el Puente Internacional de Anzaldúas a la línea limítrofe del estado de Tamaulipas que conecta con la carretera de peaje a Monterrey”, indicaron la publicación de la Cámara de Comercio de McAllen y algunos medios locales.



Entre los comentarios, el gerente del hotel DoubleTree de la cadena Hilton, en McAllen, Edward López, mencionó que, “en una reunión de la junta de McAllen EDC (Economic Development Corporation); -una organización no lucrativa que trabaja de la mano con las autoridades-, en el último informe denominado McAllen Area Economic Pulse se especifica que los impuestos hoteleros captados por ocupación cayeron un sensible 27 –(26.7) por ciento.



“Ha sido un año difícil para los hoteleros. Septiembre parece ser el peor mes para muchos –hoteleros-, en muchos años. Los pasajeros aéreos han disminuido, los cruces de los puentes también están cayendo”, dijo López a los medios.



El reporte emitido por la Cámara de Comercio de McAllen (McAllen-Mission, Edimburg y Pharr en forma conjunta), específicamente menciona la caída de los indicadores económicos principalmente en venta de autos(-14.9 por ciento), alojamiento (-26.7 por ciento), pasaje aéreo (-11.8 por ciento), Industria de la Construcción (-51 por ciento); sin embargo de los comentarios al reporte, las operaciones de bienes raíces han crecido entre 18 y 20 por ciento y el promedio de precio de venta que en este sector promedia un siete por ciento arriba.



Por su parte, al convocar a “Impacto de los Compradores Mexicanos en la economía de RGV”, Nedra Kinerk, presidenta de Futuro McAllen, argumentó que “los especialistas reunidos por Futuro RGV esperan encontrar soluciones a las diferentes problemáticas de la región.



"Los compradores mexicanos son absolutamente críticos para el Valle (RGV) y su economía. La presencia –de los compradores- determina si mantenemos la tasa de impuestos actual o incluso impuestos más altos”, y aseveró que a su grupo de especialistas le interesa velar tanto por el futuro de la región como la de Tamaulipas.