Pide licencia diputado Montiel, se va a gobierno

Después de solicitar licencia el gobernador Jaime Rodríguez, el diputado Eugenio Montiel también pidió licencia a su cargo para ocupar un puesto en la administración estatal.



El Coordinador de la bancada independiente solicitó su licencia a partir del 2 de enero del próximo año.



Aunque no detalló el puesto que ocuparía, trascendió que podría ser la Secretaría General de Gobierno, una vez que esté disponible ya que Manuel González, quien ostenta este cargo sería el gobernador interino de enero a junio de 2018.



“Se está turnando la licencia a la Comisión de Gobernación de manera urgente y yo espero que junto con el trámite que está pidiendo el ejecutivo, vaya también mi licencia”, indicó en rueda de prensa.



El legislador sin partido señaló que entregó su curriculum al gobierno, quién se encuentra analizando en dónde podría aportar más a la ciudadanía.



“No puedo confirmar ahorita una posición en particular, sin embargo, el gobernador me hizo una invitación a colaborar y ser parte de su equipo”, aseveró.



“Una vez que se desahogue el trámite de la licencia, será el Gobierno estatal, sea el actual o el interino, quien haga el anuncio correspondiente”, comentó.



En caso de aprobarse la licencia del diputado independiente, quien hace unos meses formaba parte de la bancada priista; el suplente sería Adrián Moreira, quien entraría en funciones a partir del tres de enero de 2018.