Pagarán industrias “bonos verdes” por contaminar

Como parte de las acciones para evitar que las empresas contaminen el medio ambiente, la bancada del partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa con la cual se busca que las compañías que contaminen en la entidad paguen un “bono verde”.



Samuel García, diputado de este partido, señaló que se trata de una iniciativa resarcitoria para mitigar los daños a la salud que se causan a los neoloneses, y los recursos que se obtengan serían etiquetados a programas ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.



“Una iniciativa, quizá valiente, hemos escuchado a todas las bancadas, hemos escuchado al gobierno del Estado, a activistas, que tenemos que atender ya el tema de la mala calidad del aire. No ha habido un solo valiente que traiga las mejores prácticas que ya están en Europa y Sudamérica, y que ya están en Estados Unidos, que es “el que contamina paga”, comentó García.



“Se le llaman impuestos verdes, bonos verdes, y si somos una metrópoli industrial tiene que ser un giro de industria consciente que están haciendo mucho daño porque no cuidan ni el agua ni el aire y mucho menos el subsuelo”, agregó.



García explicó que la propuesta reforma el artículo 141 de la Ley Ambiental del Estado y se agrega un capítulo a la Ley de Hacienda del Estado denominado De los Impuestos Ambientales, por lo que ahora en este capítulo se incluirán los impuestos verdes que presentará en las próximas semanas la bancada ciudadana, entre ellos, un gravamen a las bolsas PET.



“Este impuesto va alineado a los tratados internacionales, por lo pronto de París de Cambio climático, a las leyes federales que tienen que ver con el tema ambiental y con seis jurisprudencias de la Suprema Corte que está obligando a las entidades federativas a proteger los derechos humanos de los neoloneses en el tema de agua potable, aire limpio, habitats no contaminado, alimento seguro y acceso a áreas verdes.



“¿A quién se le va a cobrar? A cualquier persona física, unidad, ente económico, empresas, que contamine en exceso los límites que ya han dado tanto las NOM como la Secretaría de Desarrollo Sustentable”, dijo.