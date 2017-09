Necesario reactivar las economías regionales

Desafío. De no darse resultados favrorables en las renegociaciones del TLCAN, el escenario adverso sería complicado para los estados altamente exportadores./ Bloomberg

Dado que México no diversificó el destino de sus exportaciones, ya que actualmente el 80.9 por ciento del total de las mismas van para Estados Unidos (EU); ahora frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las ventas externas de los sectores de equipo de transporte, aparatos eléctricos y electrónicos y maquinaria y equipo de 14 estados del país, se encuentran en riesgo ante un escenario de resultados adversos.



De acuerdo con un análisis elaborado por la consultoría Aregional a más de 22 años de vigencia del TLCAN, el destino de las exportaciones mexicanas no se diversificó. En contraste, las exportaciones se concentraron en el mercado norteamericano como resultado de dos factores: la atracción de las cadenas globales de producción, que buscaron establecerse en México con el objetivo de proveer al mercado estadounidense, y por los rezagos de la política industrial mexicana, que no permitieron a los sectores exportadores ser más competitivos y explorar otros mercados.



Así, y ante a la nueva política comercial proteccionista de EU y la expectativa de los resultados de la renegociación del TLCAN, las entidades con más riesgo de sufrir efectos adversos en sus economías, debido a posibles cambios arancelarios desfavorables, serían: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California.



Según la consultoría Aregional, el dinamismo económico y la producción industrial de 14 entidades muestran una alta vulnerabilidad frente a la renegociación arancelaria y por las reglas de origen del TLCAN.



Estas entidades tienen una especialización productiva en sectores altamente superavitarios en el intercambio comercial con EU, específicamente, en la fabricación de equipo de transporte.



Los analistas señalaron que para estas 14 entidades federativas, especialmente para Chihuahua, Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, es urgente un cambio de política industrial.