Llega Kona Grill a Monterrey

Con cerca de 140 platillos diferentes, de los cuales 48 son de sushi, y el resto de cocina internacional, la cadena de restaurantes estadounidense Kona Grill llegó al centro comercial Fashion Drive, ubicado en San Pedro.



Este es el primer restaurante que abre esta cadena en México, el cual será operado por Grupo Roma.



Entre los platillos insignia que ofrecerán se encuentra el Picasso Roll, una mezcla surrealista de hamachi picante y aguacate, coronado con cilantro, rodajas de jalapeño, sriracha, yuzu ponzu y espolvoreado con togarashi.



Claudia Morales, directora general de Kona Grill para México, dice que este será un lugar para comer rico y pasarla bien con los amigos, con la familia o en pareja.



El restaurante cuenta don dos chefs, Saúl Schwarz, chef ejecutivo para el área de sushi, y Martín Benitez, chef ejecutivo internacional

uno para cocina internacional y otro para sushi.



Entre otros platillos, puede saborear el Kona Churrasco, una tradición pampera con el toque del chef, un churrasco steak de 340 gramos, marinado en salsa chimichurri, puré de papa de la casa y vegetales de la temporada.



“Todos nuestros productos son naturales, nada es congelado, todo es hecho en el momento, no somos una franquicia que nos traen el producto de Estados Unidos y ahí está congelado, no, todo se hace aquí”, indicó Morales.



El local está decorado con detalles alusivos al fuego, al agua y al viento.



“Tenemos platillos de origen americano, que son los cortes, los pescados y el pollo, y platos de origen asiático, la parte de sushi, la parte japonesa y de origen polinesio”, indicó Schwarz.



Otro de los platillos deliciosos que ofrece este nuevo local es el Spider Roll, crujiente jaiba suave, mezcla de kanikama aguacate, pepino envuelto en papel de soya y nor, bañado con salsa de anguila de la casa.



Kona Grill ofrece también sandwiches, como el Cuba Sandwich, un baguette con carne de cerdo horneada y deshebrada, jamón de pierna ahumada, mostaza, queso suizo, pepinillos y sweet potato.



Kona Grill es una cadena que cuenta con 48 restaurantes en Estados Unidos, en estados como Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Nevada y Texas; además de tener presencia en Puerto Rico.



Grupo Roma espera tener al menos ocho restaurantes en los próximos seis años en ciudades como Querétaro, la Ciudad de México, Cancún y Guadalajara, con una inversión estimada de 65 millones de pesos cada uno.



La sucursal abrirá sus puertas el próximo 10 de agosto.