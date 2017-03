Invertirá japonesa 85 mdd en nueva planta

Una empresa japonesa, que ya tiene operaciones en Nuevo León, instalará una nueva línea de producción en la que invertirá entre 85 y 90 millones de dólares para producir componentes para el sector electrodoméstico, dijo Samuel Peña, secretario de Inversión Extranjera del Estado.



“Existe una empresa japonesa del sector electrodoméstico, con la cual hemos venido platicando, inclusive fueron parte de las reuniones que tuvimos durante el reciente viaje a Japón, que está interesada en tener una mayor presencia en la entidad. Ellos ya tienen operaciones aquí y quieren traer otra de sus divisiones y construir una nueva línea de producción”, agregó el funcionario.



“El monto de la inversión aún no lo tiene definido, pero nos han mencionado que va a ser arriba de los 85 millones de dólares”, comentó.



Peña dijo que debido a que la empresa aún afina con su Consejo de Administración los detalles de su expansión en el estado y a los acuerdos de confidencialidad que existen entre ambas partes, todavía no es posible revelar su nombre.



Añadió que la firma está analizando el municipio en el que asentarán su nueva línea de producción, teniendo como principales opciones Apodaca y Guadalupe.



“La empresa estará dando el anuncio del proyecto de inversión que realizará en el estado en no más de dos meses. Ésta es una empresa con la cual tenemos ya algunos meses en pláticas y fueron ellos mismos los que se acercaron con nosotros, y como ya lo hemos comentado, la mejor manera de promover un Estado son las empresas que ya están aquí y ese es un ejemplo de ello”, señaló.



Añadió que “en cuanto al número de empleos que generarán, en este momento no lo tienen definido, pero va a ser arriba de 500 y vamos a apoyarlos porque el nuevo decreto establece que se otorgue el Impuesto Sobre Nómina (ISN) por la contratación de jefas de familia, y van a estar acreditando ante Tesorería la contratación para poder gozar de esto que está poniendo el estado como alternativa”.



El funcionario explicó que se les apoyará con becas de capacitación a través de la Secretaría del Trabajo y también con la logística, que es por la cual están decidiendo expandirse aquí y no en otros lugares donde también tienen operaciones.



Señaló que la firma iniciaría la construcción durante este año y se estima que entraría en operación 12 meses después.



De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), un total de 20 empresas japonesas son las que estarían interesadas en llegar o incrementar su presencia en Nuevo León para abastecer principalmente al mercado automotriz.



Una de ellas es Nippon Steel, que ya opera en Nuevo León, mediante una joint-venture con la firma acerera Ternium y que solicitó a las autoridades estatales su apoyo para instalar en la zona de Pesquería un Centro de Entrenamiento e Infraestructura.