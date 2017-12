Invertirá Farmacias del Ahorro 263 mdp

Como parte de su estrategia de expansión que ha seguido en los últimos años, Farmacias del Ahorro invertirá 262.5 millones de pesos en la apertura de 44 nuevas sucursales en Torreón, Coahuila; y Mexicali, Baja California.



La empresa planea abrir entre 120 y 150 nuevas tiendas en 2018, cifra superior a las 100 unidades que abrieron durante este año, dijo Arnulfo Treviño, director de recursos humanos de la compañía.



Estas unidades se sumarán a los más de mil 500 que operan en el país, y la empresa aún está en proceso de definir dónde colocarán las nuevas unidades.



“Queremos que sea un crecimiento con paso firme, no sólo abrir por abrir. Si vemos una oportunidad de crecer con alguna adquisición lo estaremos considerando, pero generalmente buscamos llegar a lugares de manera orgánica, siempre con la intención de sumar más clientes”, explicó en entrevista.



Treviño explicó que el jueves 14 de diciembre comenzó la operación de las primeras 30 tiendas de este plan; el resto de las unidades estarán listas el año próximo.



“Buscamos generar un impacto relevante en la población, nos gusta llegar a ciudades con muchas unidades para generar accesibilidad, no nos gusta que las personas se trasladen muchos kilómetros para conseguir su medicamento. Por ejemplo, en el caso de Baja California estamos con tiendas en Tijuana, pero no en Mexicali, que están a dos horas de distancia”, explicó.



La inversión anunciada, dijo, se verá reflejada en la construcción y arrendamiento de inmuebles a lo largo de la región y la generación de más de 900 empleos a mediano plazo.



“Nuestra misión de ofrecer bienestar a todas las familias mexicanas a lo largo y ancho de todo el país, es un objetivo que se cristaliza día con día”, comentó.