Invertirá Cemex Ventures cerca de 10 mdd en el 2018

Cemex Ventures, entidad de innovación y capital de riesgo, prevé cerrar compromisos de inversión por alrededor de 10 millones de dólares durante este año, para apoyar diversos proyectos startups e incubación de algunos otros; lo anterior con el fin de crear herramientas que apoyen e impulsen a la industria de la construcción a ser disruptiva.



Gonzalo Galindo, director de Cemex Ventures, dijo que de marzo del año pasado, cuando se creó el fondo de inversión, a la fecha han logrado apoyar a tres proyectos startups nacionales y extranjeros e incubar a tres de creación propia.



“Si tomo en cuenta lo que hicimos en 2017 que fue la inversión en startups, las incubaciones y un par de inversiones que hicimos en fondos dedicados a la construcción, acabamos comprometiéndonos a invertir cerca de diez millones de dólares. Yo calculo que (para el 2018 la inversión) debe de estar alrededor de eso”, refirió.



Mencionó que en cada uno de los tres proyectos startup que se apoyaron el año pasado se invirtieron 500 mil dólares.



Explicó que Ventures fue creado como un vehículo que permita a Cemex estar analizando de manera constante las tendencias tecnológicas y modelos de negocio con potencial disruptivo, que emergen en la industria de la construcción.



“Y a partir de ese análisis tratar de definir algunas potenciales áreas de oportunidad donde creamos que con ciertos niveles de inversión manejables podamos crear oportunidades de negocio para Cemex en el mediano y largo plazo”.



Señaló que la industria de la construcción “endémicamente ha sido muy mal financiada, improductiva y en realidad no ha cambiado mucho en los últimos cien años. Creo que tiene que ver con la falta de inversión en tecnología (…), niveles de rentabilidad relativamente bajos en la cadena de valor y (…) porque es una industria muy difícil de manejar”.



El directivo añadió que en lo que va del año ya han analizado dos empresas con potencial de apoyo.



Además de la inversión, Cemex Ventures adquiere una participación minoritaria, no mayor al 15 por ciento, del proyecto.



“Nosotros evaluamos qué tanto la idea resuelve los puntos de dolor y oportunidades que definimos en nuestro análisis. Tratamos de hacer una inversión minoritaria en ellos. Normalmente no invertimos más del 10 o 15 por ciento, lo que hacemos es tratar de apoyarlas en acelerar su desarrollo.



“Toda empresa apoyada está en etapa temprana y eventualmente necesitará más soporte financiero para madurar. En función del resultado de cómo vayan los planes de negocio que hicimos conjuntamente con ellos, seguiremos invirtiendo o no”, precisó.



Las áreas de oportunidad de interés del fondo de inversión son desarrollo urbano, mejoras en la conectividad dentro de la cadena de valor de la construcción, nuevas tecnologías y tendencias de construcción y; creación y desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento de proyectos.