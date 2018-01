Interesa a Alfa participar en las siguientes rondas de CNH

Alfa mantiene el interés de continuar participando en las próximas rondas que la Comisión Nacional de Hidrocarburos lance, aunque lo haría de manera cautelosa, dijo Roberto Blanco, vicepresidente de Energía de Alfa.



En el marco del Tercer Foro de Proyectos de Infraestructura en México, el directivo comentó que su participación podría ser de manera individual o en consorcio, tal como lo hicieron en la segunda y tercera licitación de la ronda dos.



Adelantó que aunque su interés va más enfocado a la exploración en tierra, no descartan hacerlo en aguas someras.



“Estamos analizando con cautela todas las rondas, y decidiremos si entramos o no. Somos operadores y queremos analizar todas las alternativas. Incluso de tener socios. (Nos interesa) más (licitaciones) en tierra y aguas someras, también”.



Agregó que “aún no hay un número definido (de los proyectos en los que participarían); todo depende de qué bloques van a ofertar, hacer los (análisis) economics (sic), ver cuál es el apetito y hay que seleccionar los que nos parecen mejor. Seguiremos con cautela”.



La convocatoria de la primera convocatoria de la ronda tres, comprende 35 áreas contractuales de exploración y extracción en aguas someras con un aproximado de mil 988 millones de barriles de petróleo crudo y un volumen remanente de 290 mil millones petróleo crudo y gas.



Las áreas contractuales están divididas, 14 en Burgos, 13 en Tampico-Misantla-Veracruz y ocho en Cuencas del Sureste. El 2 de abril próximo se dará a conocer quienes ganan las licitaciones de cada una.



Sobre las áreas ganadas en la segunda ronda de la tercera licitación de campos terrestres, donde participaron en consorcio con Verdad Exploration para la extracción de gas húmedo en el estado de Tamaulipas, resaltó que estos fueron asignados a las empresas el pasado 8 de diciembre.



“Ahora vamos a empezar a tomar posesión de los bloques y empezar a producir a principios del año que viene. Vamos a ver en qué condiciones están los bloques. La Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene que aprobar los planes de exploración.



Ahorita estamos estimando cuánto va a ser la producción ahí. La idea es empezar a producir en 2019”, apuntó.