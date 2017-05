Impulsan restaurantes y hoteles ventas de Cinsa

Cinsa, la principal fabricante de peltre de México, explicó que el auge de los productos de peltre tiene que ver con un incremento en la compra de trastes por parte de hoteles, restaurantes y cafeterías, así como por los jóvenes, los cuales encuentran en los platos y cucharas diseños atractivos que no sólo generan nostalgia, debido a que eran muy populares en el país entre 1950 y 1990, sino que también atraen consumidores por su gran colorido.



Raúl Velasco, director de la empresa, refirió que su principal canal de distribución son los intermediarios mayoristas y que se expanden de manera importante en otros, como las tiendas departamentales.



“Es un material que tiene grandes ventajas, principalmente no altera los sabores, no modifica las propiedades de los alimentos, es 100 por ciento higiénico porque incluso se usa en hospitales, es fácil de lavar, aguanta condiciones extremas como altas temperaturas y es reconocido a nivel mundial por su durabilidad”, dijo Ricardo Sandoval, director de relaciones institucionales de Grupo Industrial Saltillo.



Esta empresa domina el mercado con su marca Cinsa, pues ostenta alrededor de 50 por ciento de participación, seguido por Rustik, con la cual se acercan no sólo a intermediarios nacionales, también a tiendas departamentales como Liverpool y Sears.



Los utensilios de cocina de peltre y otros aceros tratados alcanzaron un valor de mercado de mil 707 millones de pesos en 2016, el más alto desde que se tiene registro y 4.6 por ciento superior a lo reportado un año antes, lo que quitó mercado a los de cerámica y barro, de acuerdo con información del INEGI y los productores.