Fomenta Laredo uso sustentable del agua

LAREDO, Tx.- Ante los cambios climáticos y las constantes sequias que sufre Texas, la ciudad de Laredo está preparándose para un futuro donde pudiera existir la escasez de agua por lo que fomenta el uso sustentable del líquido para en lo sucesivo asegurar el servicio a los habitantes de la Ciudad, dijo a El Financiero el City Manager Horacio de León.



“El agua en el Sur de Texas siempre va a ser un asunto importante… existe mucho interés del cabildo de la Ciudad de Laredo, y por ello estamos explorando con propietarios de algunos terrenos que tienen agua en el subsuelo, en un radio de 80 millas de distancia -aproximadamente 140 kilómetros de Laredo. Estamos evaluando cuánto nos costaría tener otra toma desde ese lugar, en el evento de que llegara a faltar agua en el Río Grande”, dijo de León, quien ayer viajó a Nueva York para capacitarse con The Bloomberg Foundation y con la Harvard Kennedy School at Goverment.



Cabe destacar que las leyes y el tratamiento de las aguas son diferentes en Estados Unidos (EU) respecto a México, dado que en este país las aguas superficiales y los cuerpos de cierta profundidad pueden ser propiedad privada, aunque existen mantos acuíferos profundos propiedad de los estados.



Por ejemplo algunos expertos indican que el Rio Grande, como se le denomina al Rio Bravo, tiene tributarios que llegan a su caudal desde Colorado y está formado hasta en un 85 por ciento de aguas superficiales tributarias; adicionalmente el uso del agua del Rio Bravo está sujeta a tratados internacionales con México.



De León dijo que también los usuarios del agua deben de participar y por ello Laredo está suministrando herramientas.



“El Museo del Agua de Laredo; -The Laredo Water Museum -, ofrece una oportunidad para educar a los niños y jóvenes y a gente de mayor rango de edad para que conozcan cuál es el proceso de tratamiento del agua para que así tomen conciencia sobre el cuidado del líquido.



“Constantemente educamos a la gente sobre el uso sustentable del agua, hace diez años cada persona usaba hasta 180 galones de agua diariamente, ahora ese uso ha bajado a 125 galones y esto es de reconocerse.



“Por esto seguimos bajo una campaña de cuidado del agua y es una razón de ser del museo. Además, tenemos un Tree Farm en Laredo para reforestar con nuestros propios árboles, estos programas son apoyados con fondos federales”, explicó.



Tom Miller, director del Centro de Ciencias Ambientales Lamar Bruni Vergara en Laredo, en el Colegio Comunitario, dijo al Texas Tribune, que se está monitoreando una propuesta de la ciudad de San Antonio que canalizaría agua de los mantos acuíferos que llegan hasta el Rio Bravo y esta acción perjudicaría el caudal.