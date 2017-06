ESPECIAL Reducir el gasto

Para Marco Antonio Pérez Valtier, economista experto en finanzas públicas, uno de los aspectos más fáciles de reducir cuando no se tienen los recursos suficientes es la inversión en obra pública, lo cual incide en el crecimiento económico del estado.



“Los problemas que normalmente surgen, es que la parte más fácil de bajar es la inversión, es el gasto que fácilmente se puede reducir, los problemas que genera eso para la economía es que crece menos, genera menos empleo, no hay obra pública, por lo que el mismo ritmo de crecimiento económico baja.



“Lo que tienen que hacer es reducir el gasto; el Impuesto Sobre Nóminas, que es el principal impuesto, ya lo llevaron al tres por ciento, ya están en un punto donde no se puede aumentar más; no entienden que ya agotaron su grado de libertad, lo que tienen que hacer es reducir su gasto en serio. Andan viendo qué impuestos o derechos inventan y esto no es la forma de administrar un Estado”, aseguró.



El experto criticó que el Estado no ha hecho una reducción real del gasto, sobre todo en su burocracia.



“Lo que tienen es un gasto expansivo y explosivo en el gasto corriente y en la burocracia que sencillamente no debe ser tolerado y me impacta la pasividad de las cámaras y los organismos no gubernamentales”, dijo.



Indicó que el recorte que deben hacer al gasto del gobierno debe ser en niveles de al menos del 20 por ciento, para tener márgenes de inversión razonable.



“Si se recorta el 20 por ciento el gasto corriente, elimina la necesidad de financiamientos y puede hacer obra pública, que es lo que se ocupa”, aseguró.