El efecto Trump en Nuevo León

Una contracción en la inversión extranjera directa en el estado, principalmente de empresas americanas; la adopción de un bajo perfil de aquellas que “aterrizaron” sus proyectos en Nuevo León, la migración de algunas operaciones hacia Estados Unidos y una alta incertidumbre, es lo que se vivió en la entidad y el país durante gran parte del año que terminó.



Lo anterior fue derivado de la retórica y posicionamiento adoptado por el presidente de ese país, Donald Trump, que amagó con salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y aplicar altos impuestos, principalmente a las empresas americanas que quisieran introducir a EU diversos productos.



El siguiente es un resumen de los principales efectos y reacciones que ocasionó en el sector productivo local la actualización del Tratado y la imposición de gravámenes durante el año que concluyó.



BAJA IED EN NL

La Inversión Extranjera Directa (IED) de Nuevo León durante el tercer trimestre del año se redujo en 40.56 por ciento al totalizar 259.5 millones de dólares, la cifra es menor a los 436.6 millones de dólares que se inyectaron en la entidad, durante el mismo periodo del año pasado y que fueron notificadas ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía (SE).



El 96.72 por ciento de la inversión llegada al estado de julio a septiembre fue realizado por firmas de capital estadounidense.



De manera acumulada la caída fue del 52.57 por ciento, respecto a los primeros nueve meses de 2016, mientras que, al comparar el tercer trimestre con el segundo de este año la IED tuvo un crecimiento del 282.17 por ciento, de acuerdo con información de la Dirección General de Inversión Extranjera (DGIE) de la SE.



ALFA ANTICIPABA COLAPSO

La inversión en México podría colapsar si la economía no encuentra paz y estabilidad, ante los constantes amagues del nuevo gobierno de Estados Unidos respecto la política comercial entre ambos países, dijo en su momento Armando Garza Sada, presidente del Consejo de Alfa.



“Contra este ataque que es exógeno; no lo decidimos nosotros que el presidente de Estados Unidos nos vea como enemigo, necesitamos buscar que haya paz para que la gente invierta porque la gente sigue consumiendo, el Gobierno sigue gastando, pero lo que se puede colapsar es la inversión y para eso necesitamos estabilidad y confianza”, mencionó a medios al término de la asamblea anual de la compañía.



NEMAK: HAY CONFIANZA EN MÉXICO

El director de Nemak, Armando Tamez Martínez, descartó que la contracción en las ventas del primer semestre del año, esté relacionada con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



El directivo también mencionó que un posible incremento en el contenido regional apoyaría a Nemak, pues es la única empresa de este giro que tiene sus plantas en Estados Unidos.



Sobre el arancel que Estados Unidos impondría, éste correría a cargo de sus clientes, ya que el 90 por ciento de los productos que se hacen para exportación en México se venden “libre abordo”.



QUE PYMES SE INCLUYAN EN TLCAN: CAINTRA

Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de Caintra Nuevo León, argumentó que del total de las exportaciones del país, sólo el 6.9 por ciento son realizadas por Pymes, por lo que pidió que se tenga como prioridad la inclusión de las pequeñas empresas en el Tratado de Libre Comercio (TLC).



Señaló que no es fácil exportar, pues no es tan sencillo realizarlo.

Comentó que se tendría que negociar algo en el Tratado para dar mayor apertura y se dijo confiado en que ésta sería positiva.



KIA DIVERSIFICARÍA SUS MERCADOS CON NUEVO MODELO

La producción del nuevo modelo Río en Nuevo León, permitirá a Kia mitigar el posible impacto que tenga un potencial impuesto a las importaciones en Estados Unidos, por lo que con ello reducirán su exposición a ese mercado.



Horacio Chávez, director general de la armadora, señaló que el Río 2018 se exportará a 65 países entre los que se encuentran Brasil, Argentina, Iraq, Jordania, Israel, Egipto, Nigeria, Ghana, Aruba, Puerto Rico, Senegal y Kenya, entre otros, además de Estados Unidos y Canadá.



PESE A TRATADO, CHINOS APUESTAN POR NL

Alrededor de 600 millones de dólares en inversión extranjera directa es lo que la entidad estaría recibiendo de proyectos de nuevas empresas que se instalarán y otras que realizarán expansiones, dijo Samuel Peña Guzmán, subsecretario de Inversión y Fomento Industrial.



El funcionario mencionó que debido a que aún tienen alrededor de 300 potenciales proyectos en cartera, la cifra podría elevarse.



“Tenemos 22 empresas que dijeron que sí se van a venir a instalar, estamos hablando de inversiones de los 600 millones de dólares, aproximadamente (…) de las 22, seis, es decir, el 27 por ciento, son expansiones, el resto son empresas nuevas.



PIDEN AUMENTAR CONTENIDO REGIONAL

Aumentar el contenido regional en el sector automotriz, como parte de los nuevos acuerdos que el gobierno de Estados Unidos busca implementar dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), podría obligar a las empresas que tienen inversiones en México a regresar a sus países de origen y exportar a la región con un arancel del 2.5 por ciento, comentó en su momento Manuel Montoya, director general del Clúster Automotriz de Nuevo León (Claut).



Detalló que las armadoras asiáticas y europeas al verse obligadas a traer más inversiones para cumplir con la cuota del contenido regional y vender sus vehículos con arancel cero, preferirían apegarse a las reglas de la Organización Mundial del Comercio que impone un arancel de sólo el 2.5 por ciento.



“Hay una ecuación que hoy funciona, como el que el contenido regional de un vehículo debe ser del 62.5 por ciento, el resto puede traerse de cualquier parte del mundo y los vehículos pueden venderse sin aranceles.



CÓNSUL DE EU: INVERSIONES SIGUEN

Las inversiones estadounidenses en México, pero principalmente en Nuevo León, no han cesado pese a la renegociación del TLCAN, el tema de migración y los brotes de inseguridad, aseguró Timothy Zúñiga-Brown, Cónsul General de Estados Unidos (EU) en Monterrey.



“No lo hemos notado (un freno en las inversiones de EU), vemos que hay unas inversiones normales y es más, muchas compañías están haciendo un muy buen trabajo aquí, también hay que resaltar que hay muchas compañías mexicanas que están haciendo negocios en Estados Unidos y les está yendo muy bien. No creo que ese sea el caso, tenemos inversiones que ocurren regularmente”, aseguró.



IED SE REACTIVARÁ: ESTADO

La llegada de inversión extranjera directa se reactivaría una vez que el gobierno de Estados Unidos haya definido “las reglas del juego” en cuanto a comercio internacional, consideró la Secretaría de Economía y Trabajo (Sedet).



“El discurso del Presidente de los Estados Unidos se ha aligerado mucho en comparación al momento de haber asumido su cargo y la retórica ha disminuido. Sin embargo, no será hasta después que se hayan definido las nuevas reglas que las empresas dejarán de pausar sus proyectos y comenzarán a tomar decisiones de hacia dónde dirigir sus inversiones”, señaló en un documento la Subsecretaría de Inversión y Fomento Industrial, a cargo de Samuel Peña Guzmán.