El Bronco propondrá quitar dinero a partidos

El Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón, indicó que buscarán que los partidos políticos no reciban recursos en el presupuesto de 2018.



“Yo lo propondré en el presupuesto, cero pesos a los partidos políticos, al menos yo no se los voy a plantear, el proyecto de presupuesto lo propone el gobierno, y verán si los diputados son de a deveras o de mentiras, les vamos a dar una caladita y ver de qué lado están”, dijo.



Argumentó que con los más de seis mil millones de pesos se podrán construir hospitales.



“Me parece ingrato que les sigamos dando a los partidos políticos enormes cantidades de dinero, si no sacan votos no reciben dinero; es una discusión en que la mayoría estamos de acuerdo, ¿cómo van a sobrevivir?, pues con sus propias uñas.



“Con ese dinero podemos hacer mucho en el estado, haremos la propuesta, quitar el financiamiento, ojalá que los diputados se atrevan a eso”, aseveró.



Agregó que los partidos políticos deben entender que los ciudadanos ya nos los quieren y se deben “rascar con sus propias uñas”, pero el ciudadano no debe aportarle a los partidos políticos.