El Bronco no es una figura independiente, es un proyecto de Los Pinos: Ferriz de Con

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón no es una figura independiente, es un proyecto de Los Pinos, opinó Pedro Ferriz de Con, también precandidato independiente a la presidencia del país.



En conferencia de prensa, luego de su participación en el Foro Actúa 2017 organizado por la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Ferriz de Con pidió a los periodistas que no lo comparen con el gobernador de Nuevo León.



“Yo confié en El Bronco porque pensé que era una figura independiente. Hoy me doy cuenta que es un proyecto de Los Pinos”, indicó el periodista.



En este Foro participaron cinco aspirantes independientes a la Presidencia de la República y aunque en un principio estaba programado El Bronco, un día antes canceló su participación argumentando problemas de su agenda.



El evento fue organizado con el fin de acercar a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey y comunidad en general las propuestas de campaña de un seleccionado grupo de precandidatos independientes al Poder Ejecutivo.



Ferriz de Con relató una anécdota relacionada con El Bronco, donde mencionó que los empresarios regiomontanos le habían cuestionado su apoyo a Rodríguez Calderón.



“Yo vi en la figura de independiente algo susceptible de apoyar. Dije: ¿entonces a quién quieres que apoye?”.



Agregó que un día quedó de ver al Bronco después de que ganó las elecciones y antes de su entrevista, Rodríguez Calderón acudió primero a Los Pinos, donde se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto.



“Me dijo (El Bronco): oye voy a la Ciudad de México mañana, nada más que paso a Los Pinos, veo a Peña Nieto y luego paso a verte”.



El periodista recordó que El Bronco llegó a su cita “como si le hubieran dado las tablas a Moisés. Llegó iluminado, hablando maravillas del Presidente”.



En esta pasarela de precandidatos, la que se llevó más aplausos fue Margarita Zavala, quien renunció al PAN para buscar la candidatura independiente a la Presidencia de la República.



Zavala inició su discurso comentando que el país vive un momento de incertidumbre económica, con una corrupción rampante y un miedo de los ciudadanos por la inseguridad que azota al país.



“Quiero un México con libertades económicas, pero también volteo a ver al Estado cuando tiene que intervenir, cuando el mercado distorsiona y genera las desigualdades que tenemos en nuestro país”.



A su vez, Alejandro Garza, abogado y también aspirante a la presidencia del país por la vía independiente, señaló que los candados puestos a los independientes son una muestra de la autoprotección del sistema político mexicano.