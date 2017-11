Destaca NL en AL con desarrollo de materiales nanotecnológicos

Protectores solares con óxido de zinc, cajas de cartón que no se queman con el fuego, pisos y azulejos antibacteriales, son sólo algunos de los ejemplos de productos donde intervino la nanotecnología, todos fueron creados en el estado y por ello, es que es un referente a nivel Latinoamérica en investigación nanotecnológica, dijo Joel Gutiérrez Antonio, presidente del Clúster.



El también empresario, dijo que este sector tecnológico tiene un valor estimado del mercado a nivel mundial de entre 52 y 60 mil millones de dólares; mientras que en México es de tres mil millones de dólares, de esto último, la mayor parte es aportado por empresas de Nuevo León.



“En México, el valor de la nanotecnología estimado en industrias básicas es de tres mil millones de dólares, de acuerdo con datos de un estudio de mercado que BBC Research y la Secretaría de Economía hicieron de manera conjunta. Nuevo León es el líder del mercado en México, tiene el mayor número de empresas a nivel nacional. Como clúster somos el único en toda Latinoamérica, somos una referencia”, dijo el dirigente del organismo.



Entrevistado en el marco de la novena edición del Nano International Forum 2017, dijo que entre las empresas tractoras adscritas al clúster están Lamosa, Vitro, Cemex, Sigma y, está por reintegrarse la papelera Copamex.



Mencionó que a la fecha el organismo ha vinculado e impulsado el desarrollo de siete pymes, de las que, cuatro ya han lanzado productos al mercado comercial como cosméticos, vidrio, cerámicos y lubricantes, entre otros.



“Las empresas que están en el estado tienen una ventaja como de cinco o seis años respecto a todo el país, por qué desde hace 10 años que se creo este concepto ya se ha venido trabajando en ir estructurando proyectos, capacitaciones y fusión; al principio fue un trabajo muy académico, de mucha difusión, mucha capacitación, enseñarles de qué se trataba el tema de nano, ahora en los últimos años nuestra labor has sido más de buscar cómo llevar toda esa práctica y conocimiento adquirido a convertirlos en un tema de innovación, donde los productos lleguen al mercado y que generan valores y atributos que hagan que los industriales tengan interés en integrarse a la cadena productiva”.



Sin embargo dijo que respecto a otros países como Japón, Alemania “estamos en una situación emergente”, en el sector de materiales estamos un poquito atrás.



Mencionó que aproximadamente el 77 por ciento de las empresas, a nivel mundial, que venden productos de nanotecnología son pequeñas y medianas y “las grandes empresas están básicamente enfocados en los temas de electrónica, energía y un poco en los temas de recubrimiento y pinturas”.



Mencionó que en Nuevo León se han desarrollado por lo menos 65 proyectos, de los cuales, cinco están operando a nivel comercial.



URGEN APOYOS AL SECTOR TECNOLÓGICO DEL ESTADO: PARADA

Porque ahora Nuevo León compite con el cerebro y no con mano de obra barata, es necesario que el Estado apoye con recursos a la investigación y desarrollo de la entidad, de lo contrario irá perdiendo competitividad, dijo Jaime Parada Ávila, director general de Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología.



“Hago un llamado respetuoso al Ejecutivo y al Congreso que cuando revisen el presupuesto vean con interés un tema absolutamente necesario para la vida económica y competitividad de Nuevo León”, señaló.



Añadió que “ahora se compite con el cerebro no con mano de obra barata, este es un llamado urgente a que realmente pongamos atención empresarios, gobierno y sociedad en todo lo que es la economía basada en el conocimiento”.



Parada Ávila dijo que por ley el Estado debe de asignar el uno por ciento del presupuesto fiscal a ciencia, tecnología e innovación, es decir alrededor de 800 millones de pesos (mdp) , sin embargo debido a problemas financieros en la entidad este rubro no ha sido apoyado.



“Este año no tuvimos presupuesto de inversión, estamos partiendo de cero”.



Entrevistado aparte, Fernando Turner, secretario de Economía del Estado, aseguró que el Gobernador giró órdenes a la Tesorería para que se fondeara con por lo menos 400 mdp el fideicomiso que apoya a este sector.