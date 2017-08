Desarrolladores de parques industriales dicen que inversiones aceleran el paso

El impacto que tuvo la retórica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los proyectos de inversión en el país, si bien fue severo al inyectar cautela en las empresas, éste ya está pasando, coincidieron desarrolladores de parques industriales de la entidad y el Bajío.



En el marco del Industrial Summit 2017, Michele Porrino, director ejecutivo de WTC Industrial, en San Luis Potosí, parque que albergaría la planta de Ford, dijo que la experiencia que dejó la cancelación de este proyecto es la diversificación de clientes de otros sectores y no sólo el automotriz.



“Yo sí he experimentado una afectación, sí se siente la interrupción, el nerviosismo, pero por otro lado se presentan oportunidades, como la reforma energética en temas de combustible y energía, y nos obliga a diversificar los giros. En muchos parques, incluyendo WTC, había un porcentaje quizá demasiado importante enfocado a la industria automotriz, también es sano buscar otros giros, señaló.



Por su parte, Mauricio Garza Kalifa, director de Interpuerto Monterrey, mencionó que esta incertidumbre no sólo se debe a Trump, sino también a una no muy boyante economía mundial.



“Si creo que se está juntando el hambre con las ganas de comer, porque la economía mundial no va tan boyante como todos pensamos (…) a eso sumémosle el factor de las declaraciones de Trump, el mercado sí se pone nervioso”, comentó.



Javier Ugarte, Vicepresidente Construcción de Finsa, resaltó que el efecto Trump-TLC ha afectado de manera diferente en distintas regiones, como por ejemplo, Tijuana y Juárez que han tenido alta demanda.



“No estamos parando inversiones, pero estamos siendo cautelosos, y estamos apostando a consolidar bien los lugares donde queremos estar para aprovechar que en el momento en que se firme el TLC, se desarrolle todo y, hay que estar listos”.



Federico Cantú, de Prologis, exhortó al gobierno federal a impulsar al mercado interno “porque también va a ser el motor que nos va a salvar a largo plazo”.