Concretaría Kof compras en 2017

Durante el 2017, Coca-Cola Femsa (Kof) estaría concretando su meta de adquirir el 50 por ciento de los activos que no posee en su producción de Guatemala, lograr fusiones o adquisiciones en Uruguay y otros mercados del sureste asiático, señalaron directivos de la empresa en una reunión con analistas.



“En cuanto a la posible adquisición de territorios de The Coca-Cola Company (KO) en California, la administración indicó que se encuentra en la segunda etapa de negociaciones e implicó que el precio debería de ser inferior a 8.8 veces el múltiplo VC/Ebitda que Arca Continental pagó por los territorios en Texas”, indica un reporte de Citibanamex.



Señala que los factores que podría estar “haciendo más difícil” lograr una valoración aceptable de los territorios en Estados Unidos, son los nuevos impuestos municipales a las bebidas azucaradas y el incremento en la volatilidad del peso frente al dólar.



De acuerdo con la Casa de Bolsa, Coca-Cola Femsa no prevé que antes del tercer trimestre de este año se vaya a dar una recuperación en el crecimiento de la industria de refrescos en Brasil.



“Kof tiene la mayor exposición entre los embotelladores brasileños de TCCC, con un 20 por ciento de la mezcla. Aunque el aumento de las ventas de cerveza de Kirin en Brasil incrementaría el porcentaje del volumen total brasileño con un menor margen de distribución, la administración destaca dos beneficios.



“En primer lugar, esto les permitiría ofrecer una cartera que competiría en con mejores condiciones con Ambev, y en segundo lugar, un mayor volumen de cerveza debería ayudar a compensar los excesos de capacidad de distribución que han resultado de una industria de refrescos cuyas ventas se han contraído durante dos años consecutivos”, explica.