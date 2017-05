¿Cómo emprender un negocio de tecnología?

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna De Café y Tecnología.



El día de ayer se realizó el “Dine Around” en la organización de emprendedores en la que soy miembro; EO (Entrepreneurs Organization) es una organización global que la conformamos emprendedores de todo el mundo, todos tenemos los mismos retos, sueños similares y el “drive” de persistir en los diferentes proyectos.



Platicando con algunos de los invitados a la cena y escuchando los testimonios de cada uno de los emprendedores asistentes me sentí identificado con cada uno de los retos y las historias.



¿Escucharon el caso de éxito del emprendedor regio Julián Ríos, quien ganó el premio “Global Student Entrepreneur Awards” de EO?. Quien no ha leído este caso, les comparto por twitter el link.



El “drive” de Julián para crear un brassier inteligente que busca detectar el cáncer de mama, es la historia de su mamá quien padeció esta enfermedad, lo que lo llevó a innovar, Julián es el primer mexicano en ganar este concurso global.



Estoy convencido de estos 5 puntos, importantes para emprender en un negocio de tecnología:



1.- Pasión, es el motor para hacer que las cosas sucedan, quien le da propulsión para que una idea se convierta en realidad.



2.- Persistencia, estar dispuesto a fracasar muchas veces, hasta el punto de hacerse inmune al dolor de fracasar y estar dispuesto en aprender de ello, así como cada día tomar mayores riesgos.



3.- Disruptivo, siempre me hago la pregunta ¿qué voy a crear que aún no existe y que va a resolver problemas para la siguiente generación?, en tecnología, este punto es crítico, pensar disruptivamente crea innovación y esto genera una ventaja competitiva en el negocio de la tecnología.



4.- Disciplina, esta es la que más trabajo me ha costado, sin embargo se requiere para dar resultados.



5.- Agradecido, con quienes apoyan incondicionalmente el proyecto, llámese familia, pareja, mentores, etc.



Cierro la columna con esta frase que me movió mucho cuando la escuché “Think Big, Think New and Think Quick”.



Hoy acompañé la escritura con un café de esquina, ¡que me supo a gloria!, ¡les deseo un excelente fin de semana en compañía de familiares y amigos!



El autor es Ingeniero Mecánico Administrador, especialista en sistemas de video, fundador de JSP Soluciones SA de CV y Director General de AVProShow, con experienciaen el Ramo de 19 años en la Industria.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.