Busca México más comercio con Argentina y Brasil: SE

Ante las inminentes modificaciones que presentará el comercio de México con Estados Unidos, el país, actualmente trabaja en una renegociación de preferencias arancelarias con Brasil y Argentina, de donde se proveería de granos y carnes, y a cambio les vendería productos manufactureros explicó el Secretario de Economía (SE), Ildefonso Guajardo.



“Actualmente estamos renegociando las preferencias arancelarias entre Brasil y Argentina, y nosotros tenemos mucho interés en poder posicionar nuestros productos manufactureros en esos países, y ellos tienen mucho interés de vendernos productos agroalimentarios, ellos son muy fuertes en oleaginosas, también en carnes como pollo y res”, indicó en entrevista posterior a su reunión con la Asociación de Economistas de Nuevo León.



Explicó que otras naciones en donde el país también se está abriendo más las puertas para el comercio son: Nueva Zelanda, Australia, Singapur, entre otros de la región Asia-Pacífico.



“Lo que hicimos en Viña del Mar, Chile, declaramos que Alianza Pacífico, del grupo que conformamos Chile y México, ahora va a crear un nuevo estatus de miembro de estado asociado para poder hacer tratados de libre comercio de la región Asia-Pacífico, sobre todo con países que estén tratados a hacer acuerdos de gran ambición y de muy altas disciplinas, y eso nos puede abrir la puerta para negociar con países como Nueva Zelanda, Australia, Singapur, pero no sólo limitado a países del TTP, esto puede abrirse a Corea y otros países”, señaló.



Respecto a las modificaciones comerciales con Estados Unidos que eventualmente tendrían, indicó que la negociación debería representar un paso hacia adelante, es decir, mejorar lo que se tiene y no regresar a temas arancelarios o restricción del comercio.



RECORTE INADEM

A pregunta expresa sobre la posibilidad de que se envíen recursos adicionales para apoyar a las Pymes del estado, ante el recorte del 50 por ciento de los recursos del Instituto Nacional del Emprendedor, el funcionario respondió que la Secretaría de Economía actualmente trabaja con menos del 50 por ciento de su gasto.



“Hemos tratado de priorizar los recursos existentes, que han sido impactados por el recorte; la Secretaría de Economía, por ejemplo inició este sexenio con un presupuesto de 20 mil millones y hoy nuestro presupuesto es de nueve mil 500 millones de pesos; hoy tenemos un gasto que es la mitad o menos de la mitad de lo que teníamos en 2013”, dijo.



RECHAZA CONTENDER EN NL

Guajardo, quien es originario de Nuevo León, descartó la posibilidad de contender en las elecciones de 2018.



“Si hoy el Presidente de la República me ha dado la confianza de ser un negociador comercial frente a este reto, yo nunca estaré en condiciones de abandonar esa responsabilidad antes de tiempo, cuando sienta que he cumplido mi función, y por lo tanto prevalecerá mi compromiso y mi convicción con el país”, indicó.