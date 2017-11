Busca Galt Energy que energía solar sea más accesible en México

Galt Energy, empresa de Monterrey, dedicada al equipamiento de sistemas fotovoltaicos, busca tener una gran “rebanada del pastel” y aprovechar que dicha tecnología apenas está en etapa de crecimiento, por lo que ya migró a la Ciudad de México, dijo María de la Fe Ricalde, directora División México.



Señaló que si bien dicha tecnología puede ser considerada como cara, cuya inversión inicial de una instalación básica en la Ciudad de México podría rondar los 70 mil pesos, mientras que en Monterrey sería de aproximadamente cien mil pesos; la empresa cuenta con su propia financiera Galt Asset Management, para ofrecer créditos flexibles y hacer a la energía solar más accesible.



La vocera de la compañía dijo que estas tecnologías pueden ser utilizadas tanto en el sector residencial como en el de pequeña y mediana empresa, siempre y cuando sean de tarifa Doméstica de Alto Consumo.



“Nos enfocamos en residencial y en comercio, cuando es de alto consumo es candidata a tener paneles solares porque apenas rebasas el subsidio, el costo de luz se incrementa. En la Ciudad de México es un promedio (de esta tarifa) de cuatro mil pesos y en Monterrey es de ocho mil pesos.



“Cuando instalas un sistema fotovoltaico en casa puedes obtener ahorros del 85 al 90 por ciento, esto hace que el retorno de inversión sea en un corto periodo de tiempo, como de cuatro años, y nosotros ofrecemos una garantía de 25 años”, comentó.



Ricalde señaló que el alto costo que puede llegar a tener dicha tecnología se debe a que gran parte de los insumos son importados de China, gracias a que en México se producen de manera escasa y no están certificados.



“El retorno de inversión es tan corto que el sistema no están caro; los panales solares son chinos, los micro inversores (los que convierten la luz directa a corriente alterna), etcétera (…) no vendemos paneles mexicanos porque todavía no tienen la tecnología que nosotros ofrecemos, todos nuestros paneles están certificados con Tier1”.



Añadió que “ya estamos con pequeñas y medianas empresas, la tarifa de luz que tienen es la 02, que pueden ser oficinas, una pequeña cafetería, restaurante. El crecimiento sí lo hemos visto, al día de hoy llevamos más de mil 400 proyectos instalados y cada día se suman más., ya que en México hay gran potencial de crecimiento”.